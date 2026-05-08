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Byd Atto 2

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Essai BYD Atto 2 DM-i Boost : 100 km d’autonomie électrique pour le prix d’un simple Peugeot 2008…

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Alan Froli

11  

4. Les notes du BYD Atto 2 DM-i Boost

 

Essai BYD Atto 2 DM-i Boost : 100 km d’autonomie électrique pour le prix d’un simple Peugeot 2008…

Le Byd Atto 2 DM-i Boost (212 ch, à partir de 29 990 €) est évalué dans la catégorie des SUV urbains hybrides rechargeables qui comprend notamment :

Kia Niro Hybride Rechargeable (180 ch, à partir de 41 980 €)

Toyota C-HR (223 ch, à partir de 41 100 €)

Jeep Renegade 4xe (240 ch, à partir de 39 400 €)

BYD Atto 2 DM-i Boost
Budget
  • 7.13
  • 7.13
  • 7.13
  • 7.13
  • 7.13
 
Pratique
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
 
Rapport prix/équipements
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
 
Sur la route
  • 7.8
  • 7.8
  • 7.8
  • 7.8
  • 7.8
 
Sécurité
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
 
Note globale : 14 /20
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