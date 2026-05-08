Le Byd Atto 2 DM-i Boost (212 ch, à partir de 29 990 €) est évalué dans la catégorie des SUV urbains hybrides rechargeables qui comprend notamment :

Kia Niro Hybride Rechargeable (180 ch, à partir de 41 980 €)

Toyota C-HR (223 ch, à partir de 41 100 €)

Jeep Renegade 4xe (240 ch, à partir de 39 400 €)