Essai BYD Atto 2 DM-i Boost : 100 km d’autonomie électrique pour le prix d’un simple Peugeot 2008…
3. La concurrence, le bilan global, tous les tarifs
La concurrence : bien plus chère !
À 29 990 € seulement, le Byd Atto 2 DM-i "Boost" a de quoi inquiéter tous ses rivaux hybrides rechargeables en termes de rapport prix/prestations, au premier rang desquels le Jeep Renegade 4xe, facturé 39 400 € alors qu’il n’annonce que 36 km en électrique, et bien sûr le Toyota C-HR, qui réclame 41 100 € au minimum alors qu’il se contente de 66 km sans brûler d’essence. Si le Kia Niro Hybride "recharge" se rapproche du SUV chinois en termes d’autonomie électrique, il impose un surcoût avoisinant les 12 000 €.
À retenir : difficile de résister…
On aimerait dire du mal de cet Atto 2, et notamment que sa concurrence est déloyale face aux SUV hybrides rechargeables des marques traditionnelles. Mais difficile de ne pas le conseiller à un automobiliste qui serait intéressé, à ce prix, par son autonomie électrique record, fort intéressante au quotidien, ses prestations routières honnêtes, sa douceur à l’usage, et son équipement pléthorique comprenant notamment des écrans ultra-connectés. Certes, on pourra toujours rétorquer que ses rivaux ont davantage de sex-appeal, un blason plus flatteur ou un design plus affirmé, et c’est indéniable. Mais pour ceux qui n’ont pas un budget extensible à 40 000 €, cela ne suffit pas, même si son comportement routier n’a rien d’enthousiasmant.
Caradisiac a aimé :
- Tarif imbattable
- Autonomie électrique
- Performances
- Douceur à l'usage
- Tenue de route rassurante
- Equipement
Caradisiac n'a pas aimé :
- Fermeté sur les bosses
- Comportement routier peu enthousiasmant
- Présentation classique
- Manque de cachet
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|1.5 DM-I 212 BOOST 18 KWH
|46 (wltp)
|29 990 €
|€
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