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Byd Atto 2

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Essai BYD Atto 2 DM-i Boost : 100 km d’autonomie électrique pour le prix d’un simple Peugeot 2008…

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Alan Froli

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5. La fiche technique du BYD Atto 2 DM-i Boost

 

Essai BYD Atto 2 DM-i Boost : 100 km d’autonomie électrique pour le prix d’un simple Peugeot 2008…

Les chiffres clés

Byd Atto 2 1.5 DM-I 212 BOOST 18 KWH
Généralités  
Finition BOOST
Date de commercialisation 20/11/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 150 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 72 mois
Dimensions  
Longueur 4,33 m
Largeur sans rétros 1,83 m
Hauteur 1,67 m
Empattement 2,62 m
Volume de coffre mini 425 L
Volume de coffre maxi 1 335 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 620 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 5 CV
Moteur 4 cylindres , + moteur électrique
Cylindrée 1 498 cm3
Puissance 212 ch
Couple cumulé 122 Nm à 4 000 trs/min
Autonomie en électrique combinée 1 020 km
Capacité batterie 18 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 1
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.5 s
Volume du réservoir 45 L
Emissions de CO2 46 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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