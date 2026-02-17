Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Porsche Macan GTS électrique de 571 ch : on a presque pris du plaisir !

Alan Froli

2. L'équipement du Porsche Macan GTS se veut résolument sportif...

 

Porsche Macan GTS électrique de 571 ch : on a presque pris du plaisir !

Par rapport à la version 4S dont elle dérive, la version GTS ajoute donc des jantes de 21 pouces au lieu de 20, des éléments de carrosserie noir brillant (rétroviseurs, extensions de bas de caisse, contours de vitres), des phares matriciels, des sièges sports à réglages électriques, un volant sport, une suspension pneumatique pilotée avec abaissement de 10 mm, et le contrôle vectoriel de couple, entre autres. 

Equipements et options

Version : II 571 GTS 100 KWH

Equipements de sécurité

  • ABS

  • Airbags latéraux et airbag central AV

  • Assistance parking AV/AR avec caméra de recul

  • Système d&#039;alarme avec surveillance intérieure

  • Système de surveillance de la pression des pneus (TPM)

  • Airbags

  • Assistance au maintien dans la voie avec fonction d&#039;arrêt d&#039;urgence

  • Assistance d&#039;intersection

  • Assistance au changement de voie

  • Assistance active à la limitation de vitesse

  • Préparation pour éthylotest antidémarrage

  • Contrôle de traction TCS

  • Assistance à l&#039;évitement et à l&#039;intersection

  • Points de fixation ISOFIX/I-Size sur les sièges AR extérieurs

  • Démarrage sans clé

  • Assistance au freinage

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Régulateur de vitesse

  • Sièges AV chauffants

  • Verrouillage centralisé

  • Rétroviseurs extérieurs peints en Noir (finition brillante)

  • Contour des vitres latérales en Noir (finition brillante)

  • Climatisation automatique 2 zones

  • Radio numérique

  • Sièges AV Sport adaptatifs (18 positions, électriques) avec Pack Mémoire

  • Volant chauffant

  • Compartiment pour smartphone avec recharge par induction (jusqu&#039;à 15W)

  • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

  • Sièges 4+1

  • Rétroviseur intérieur manuel

  • Ceintures de sécurité Noir

  • Prétensionneurs de ceintures de sécurité réversibles

  • Pare-brise avec vitrage à isolation thermique

  • Lève-vitres électriques AV

  • Points de fixation ISOFIX/I-Size sur les sièges AR extérieurs

  • Volant Sport GT chauffant en Race-Tex avec sélecteur de mode

  • Volant Sport GT chauffant en Race-Tex avec commutateur de mode

Esthétique / Carrosserie

  • Ciel de toit en tissu

  • Jantes avec écusson Porsche en couleur

  • Toit en aluminium

  • Sans barres de toit

  • Jantes Macan Design 21&quot; peintes en Gris Anthracite

Autres équipements

  • Porsche Electric Sport Sound

  • Filtre à pollen/particules avec filtre à charbon actif

  • Porsche Connect

  • Pack Non-Fumeur

  • Sound Package Plus

  • Pack d&#039;accentuation Noir

  • Pédalier en acier inoxydable

  • Chargeur embarqué AC avec une puissance de charge allant jusqu&#039;à 11kW

  • Pompe à chaleur

  • Système de freinage avec étriers Rouge

  • 4 roues motrices

  • Hayon automatique

  • Poignées de portes peintes en couleur extérieure

  • Boulons de roue avec protection antivol

  • Fond du chronomètre / Boussole Sport Chrono en Noir

  • Phares matriciels à LED teintées

  • Pare-soleil pour le conducteur et le passager AV

  • Systèmes d&#039;appel d&#039;urgence eCall et bCall

  • Triangle de signalisation

  • Appuis-tête

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation

  • Détection de la vigilance du conducteur

  • Carrosserie SUV

  • Batterie Performance Plus

  • Groupe motopropulseur Porsche E-Performance avec moteur synchrone à aimant permanent sur les

  • ESP

  • Réglage électrique de la colonne de direction

  • Câble de chargement de 6m (mode 3)

  • Eclairage d&#039;ambiance et de communication

  • Bandeau lumineux avec lettering &quot;PORSCHE&quot; en Noir

  • Préparation pour système d&#039;attelage

  • Transmission à vitesse unique

  • Protection des piétons

  • Pack Equipement Standard

  • Tapis de sol AV/AR

  • Couvercle de recharge manuel

  • Pack Intérieur en aluminium brossé Noir

  • Pack Equipement &quot;GTS&quot;

  • Pack SportDesign peint en Noir (finition brillante) avec jupes latérales SportDesign

  • Sideblades peintes en Noir (finition brillante) avec logo &quot;GTS&quot; Noir (finition satinée)

  • Jupes latérales SportDesign peintes en Noir (finition satinée)

  • Enjoliveurs de passage de roue peints en Noir (finition satinée)

  • Désignation du modèle en Noir (finition satinée)

  • Stickers latéraux

  • Suspension pneumatique Sport avec système de nivellement et réglage de la hauteur, comprenant le

  • Baguettes de seuil de porte en aluminium brossé Noir avec désignation &quot;Macan GTS&quot; à l&#039;AV

  • Sans store enroulable

  • Sans câble de recharge PHEV

  • Kit anti-crevaison

  • Valve TPM en Noir

  • Bandeau lumineux AR avec lettering &quot;PORSCHE&quot; peint en noir (finition satinée)

Options disponibles

  • BOSE Surround Sound-System

     : 

    1188 €

  • Burmester High-End Surround Sound System

     : 

    4788 €

  • Servotronic Plus

     : 

    264 €

  • Essuie-glace AR

     : 

    347 €

  • Climatisation automatique 4 zones

     : 

    432 €

  • Extincteur

     : 

    151 €

  • Régulateur de vitesse adaptatif

     : 

    660 €

  • Toit ouvrant panoramique

     : 

    1662 €

  • Ceintures de sécurité Rouge Bordeaux

     : 

    492 €

  • Ceintures de sécurité Craie

     : 

    492 €

  • Jantes peintes en Noir (finition satinée)

     : 

    1200 €

  • Jantes peintes en Noir (finition brillante)

     : 

    1200 €

  • Jantes peintes en Noir Intense métallisé

     : 

    1200 €

  • Ecusson Porsche sur appuie-tête AV

     : 

    300 €

  • Baguettes de seuil de porte en aluminium avec désignation du modèle

     : 

    0 €

  • Rétroviseurs extérieurs peints en couleur extérieure

     : 

    0 €

  • Désignation du modèle peinte en couleur extérieure

     : 

    300 €

  • Vitrage AR fumé

     : 

    474 €

  • Vitrage insonorisant et thermo-isolant

     : 

    1020 €

  • Vitrage insonorisant et thermo-isolant avec vitrage AR fumé

     : 

    1494 €

  • HomeLink (système d'ouverture de porte de garage)

     : 

    288 €

  • Ventilation des sièges AV

     : 

    912 €

  • Baguettes de seuil de porte en aluminium brossé en Noir, illuminées

     : 

    420 €

  • Baguettes de seuil de porte en carbone, illuminées

     : 

    960 €

  • Roues AR directrices

     : 

    1872 €

  • Garnitures d'essuie-glace AR peinte en Noir (finition brillante)

     : 

    204 €

  • Baguettes de seuil de porte en aluminium brossé, illuminées

     : 

    420 €

  • Sièges AR chauffants

     : 

    420 €

  • Ceintures de sécurité Beige Calcaire

     : 

    492 €

  • Filet de séparation du compartiment à baggage

     : 

    168 €

  • Porte-documents personnalisé

     : 

    385 €

  • Jantes peintes en Neodyme

     : 

    1200 €

  • Jantes peintes en Gris Vésuve

     : 

    1200 €

  • Ciel de toit en Race-Tex

     : 

    1321 €

  • Baguettes de seuil de porte sur mesure en carbone, illuminées

     : 

    2160 €

  • Préparation pour Porsche Dashcam

     : 

    121 €

  • Système de qualité de l'air

     : 

    426 €

  • Tapis de sol personnalisés

     : 

    581 €

  • Tapis de sol sur mesure

     : 

    1164 €

  • Baguettes de seuils de porte sur mesure en aluminium brossé Noir, illuminées

     : 

    1740 €

  • Ecusson Porsche embossé sur l'accoudoir de la console centrale

     : 

    282 €

  • Jantes peintes en couleur extérieure

     : 

    1200 €

  • Suppression de la désignation du modèle AR

     : 

    0 €

  • Désignation du modèle embossé sur l'accoudoir de la console centrale

     : 

    282 €

  • Tapis de coffre réversible et personnalisé

     : 

    288 €

  • Tapis de coffre réversible sur mesure

     : 

    504 €

  • Ecran passager

     : 

    1500 €

  • Poignées de portes peintes en Noir (finition brillante)

     : 

    240 €

  • Rampes de pavillon en aluminium Noir

     : 

    347 €

  • Jantes Macan Exclusive Design 22" avec aeroblades en carbone

     : 

    5592 €

  • Jantes peintes dans une couleur extérieure différente

     : 

    1200 €

  • Fonction de massage et ventilation des sièges AV

     : 

    1523 €

  • Fixation ISOFIX/I-Size sur la place du passager AV

     : 

    180 €

  • Système d'attelage rétractable

     : 

    1283 €

  • Désignation du modèle et lettering latéral "electric" peints en Noir (finition brillante)

     : 

    300 €

  • Etriers de frein peints en Noir (finition brillante)

     : 

    827 €

  • Pare-brise chauffant

     : 

    432 €

  • Badges de siège sur mesure, illuminés

     : 

    601 €

  • Ceintures de sécurité Bleu Arctique

     : 

    492 €

  • Clés du véhicule personnalisées avec étui

     : 

    456 €

  • Porte-documents sur mesure en cuir

     : 

    768 €

  • Affichage tête haute en réalité augmentée

     : 

    2196 €

  • Pneumatiques Performance

     : 

    601 €

  • Intérieur en cuir Club Brun Truffe

     : 

    2688 €

  • Garniture extérieure des montants B en carbone

     : 

    1283 €

  • Fond du chronomètre Sport Chrono / Boussole et compte tours en Rouge Bordeaux

     : 

    540 €

  • Fond du chronomètre Sport Chrono / Boussole et compte tours en Bleu Arctique

     : 

    540 €

  • Volets de recharge électriques côté conducteur et passager AV

     : 

    575 €

  • Bandeau lumineux avec lettering "PORSCHE" en Bleu Glacier

     : 

    0 €

  • Désignation du modèle latérale en Néodyme

     : 

    264 €

  • Désignation du modèle peinte en Noir (finition brillante)

     : 

    300 €

  • Désignation du modèle latérale en Argent

     : 

    264 €

  • Désignation du modèle latérale en Noir

     : 

    264 €

  • Désignation du modèle latérale en Rouge

     : 

    264 €

  • Ecusson Porsche sur les appuie-tête

     : 

    480 €

  • Jantes peintes en Noir (finition brillante) avec surfaces hautement polies en combinaison avec

     : 

    0 €

  • Store à enroulement électrique pour les vitres latérales AR

     : 

    601 €

  • Désignation du modèle latérale en Bleu Arctique

     : 

    264 €

  • Clés du véhicule personnalisées et peintes avec étui

     : 

    456 €

  • Partie supérieure des rétroviseurs en Carbone avec partie inférieure et base peintes en Noir

     : 

    871 €

  • Assistance active au stationnement avec caméra 360°

     : 

    1081 €

  • Jantes Macan Exclusive Design 22"

     : 

    1992 €

  • Phares matriciels à LED Bleu Glacier

     : 

    0 €

  • Prise 230V dans le coffre à bagages

     : 

    145 €

  • Rétroviseurs intérieurs et extérieurs anti-éblouissement

     : 

    361 €

  • Grilles d'aération peintes

     : 

    1547 €

  • Grilles d'aération en cuir

     : 

    1547 €

  • Fond du chronomètre Sport Chrono / Boussole et du compte-tours en Blanc

     : 

    540 €

  • Dossier des sièges en cuir

     : 

    1547 €

  • Projecteur de porte à LED avec lettering "PORSCHE"

     : 

    361 €

  • Projecteur de porte à LED avec logo sur mesure

     : 

    1081 €

  • Accès confort avec Porsche Digital Key

     : 

    1188 €

  • Airbags latéraux pour les sièges latéraux AR

     : 

    408 €

  • Base des sièges en cuir avec coutures décoratives

     : 

    1188 €

  • Console centrale en Race-Tex avec coutures décoratives

     : 

    1140 €

  • Cadre de la console centrale en cuir avec coutures décoratives

     : 

    1140 €

  • Centre des sièges en cuir en couleur contrastante avec coutures décoratives

     : 

    1200 €

  • Clés du véhicule sur mesure avec étui

     : 

    696 €

  • Couvre-bagages rigide en Race-Tex avec coutures décoratives

     : 

    780 €

  • Couvre-bagages rigide en cuir avec coutures décoratives

     : 

    780 €

  • Fond du chronomètre Sport Chrono/boussole et du compte-tours en Beige Calcaire

     : 

    540 €

  • Jantes Macan Sport 22"

     : 

    1992 €

  • Jantes Macan Style 22"

     : 

    1992 €

  • Jantes Macan Turbo 21"

     : 

    552 €

  • Poignées de pavillon en Race-Tex avec coutures décoratives

     : 

    841 €

  • Poignées de pavillon en cuir avec coutures décoratives

     : 

    841 €

  • Porte-documents en carbone (finition satinée) avec coutures décoratives

     : 

    768 €

  • Sièges AV Confort (14 positions, électriques)

     : 

    0 €

  • Volant Sport GT chauffant en Race-Tex avec branches du volant en carbone

     : 

    625 €

  • Volant Sport GT chauffant en cuir avec branches du volant en carbone

     : 

    456 €

  • Baguettes de seuil de porte sur mesure en aluminium brossé, illuminées

     : 

    1740 €

  • Base des sièges en Race-Tex avec coutures décoratives

     : 

    1188 €

  • Désignation du modèle et logo latéral "electric", peints en couleur extérieure

     : 

    300 €

  • Drive Assist

     : 

    1752 €

  • Garnitures d'extrémité du tableau de bord en cuir

     : 

    660 €

  • Intérieur cuir Noir / Mûre

     : 

    228 €

  • Désignation du modèle et désignation "electric" en Noir (finition satinée)

     : 

    0 €

  • Volant Sport GT chauffant en cuir avec sélecteur de mode

     : 

    0 €

  • Vide-poche amovible

     : 

    54 €

  • Badges des sièges AV avec lettering "PORSCHE", illuminé

     : 

    300 €

  • Jantes RS Spyder 22'' peintes en Gris Anthracite

     : 

    2592 €

  • Partie supérieur des rétroviseurs peinte en couleur extérieure, partie inférieure et base peinte en

     : 

    0 €

  • Sideblades peintes en couleur extérieure avec logo "GTS" Noir (finition satinée)

     : 

    0 €

  • Sideblades en carbone avec logo "GTS" Noir (finition satinée)

     : 

    613 €

  • Fond du chronomètre Sport Chrono / Boussoles et du compte-tours en Rouge Carmin

     : 

    540 €

  • Fond du chronomètre Sport Chrono / Boussole et du compte-tours en Slate Grey Neo

     : 

    540 €

  • Fond du chronomètre Sport Chrono / Boussole et compte-tours Bleu Lugano

     : 

    540 €

  • Intérieur Race-Tex avec éléments en cuir Noir

     : 

    0 €

  • Intérieur Race-Tex avec éléments en cuir étendus Noir

     : 

    2077 €

  • Chargeur embarqué AC 22kW

     : 

    1680 €

  • Volant Sport GT multifonction et chauffant en Race-Tex avec incrustation en carbone

     : 

    0 €

  • Peinture unie Blanc

     : 

    0 €

  • Peinture unie Noir

     : 

    0 €

  • Peinture métallisé Noir Intense

     : 

    960 €

  • Peinture métallisé Gris Dolomite

     : 

    960 €

  • Peinture métallisé Gris Glacé

     : 

    960 €

  • Peinture métallisé Gris Volcano

     : 

    960 €

  • Peinture métallisé Vert Aventurine

     : 

    2916 €

  • Peinture métallisé Oak Green Metallic Neo

     : 

    2916 €

  • Peinture métallisé Bleu Gentiane

     : 

    1535 €

  • Peinture métallisé Bleu Glacé

     : 

    1535 €

  • Peinture métallisé Provence

     : 

    1535 €

  • Peinture unie Rouge Carmin

     : 

    1535 €

  • Peinture unie Bleu Lugano

     : 

    1535 €

  • Peinture unie Craie

     : 

    2916 €

  • Peinture unie Slate Grey Neo

     : 

    2916 €

  • Peinture Paint To Sample (Couleur personnalisée) Paint to Sample

     : 

    9768 €

