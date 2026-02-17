BOSE Surround Sound-System : 1188 €

Burmester High-End Surround Sound System : 4788 €

Servotronic Plus : 264 €

Essuie-glace AR : 347 €

Climatisation automatique 4 zones : 432 €

Extincteur : 151 €

Régulateur de vitesse adaptatif : 660 €

Toit ouvrant panoramique : 1662 €

Ceintures de sécurité Rouge Bordeaux : 492 €

Ceintures de sécurité Craie : 492 €

Jantes peintes en Noir (finition satinée) : 1200 €

Jantes peintes en Noir (finition brillante) : 1200 €

Jantes peintes en Noir Intense métallisé : 1200 €

Ecusson Porsche sur appuie-tête AV : 300 €

Baguettes de seuil de porte en aluminium avec désignation du modèle : 0 €

Rétroviseurs extérieurs peints en couleur extérieure : 0 €

Désignation du modèle peinte en couleur extérieure : 300 €

Vitrage AR fumé : 474 €

Vitrage insonorisant et thermo-isolant : 1020 €

Vitrage insonorisant et thermo-isolant avec vitrage AR fumé : 1494 €

HomeLink (système d'ouverture de porte de garage) : 288 €

Ventilation des sièges AV : 912 €

Baguettes de seuil de porte en aluminium brossé en Noir, illuminées : 420 €

Baguettes de seuil de porte en carbone, illuminées : 960 €

Roues AR directrices : 1872 €

Garnitures d'essuie-glace AR peinte en Noir (finition brillante) : 204 €

Baguettes de seuil de porte en aluminium brossé, illuminées : 420 €

Sièges AR chauffants : 420 €

Ceintures de sécurité Beige Calcaire : 492 €

Filet de séparation du compartiment à baggage : 168 €

Porte-documents personnalisé : 385 €

Jantes peintes en Neodyme : 1200 €

Jantes peintes en Gris Vésuve : 1200 €

Ciel de toit en Race-Tex : 1321 €

Baguettes de seuil de porte sur mesure en carbone, illuminées : 2160 €

Préparation pour Porsche Dashcam : 121 €

Système de qualité de l'air : 426 €

Tapis de sol personnalisés : 581 €

Tapis de sol sur mesure : 1164 €

Baguettes de seuils de porte sur mesure en aluminium brossé Noir, illuminées : 1740 €

Ecusson Porsche embossé sur l'accoudoir de la console centrale : 282 €

Jantes peintes en couleur extérieure : 1200 €

Suppression de la désignation du modèle AR : 0 €

Désignation du modèle embossé sur l'accoudoir de la console centrale : 282 €

Tapis de coffre réversible et personnalisé : 288 €

Tapis de coffre réversible sur mesure : 504 €

Ecran passager : 1500 €

Poignées de portes peintes en Noir (finition brillante) : 240 €

Rampes de pavillon en aluminium Noir : 347 €

Jantes Macan Exclusive Design 22" avec aeroblades en carbone : 5592 €

Jantes peintes dans une couleur extérieure différente : 1200 €

Fonction de massage et ventilation des sièges AV : 1523 €

Fixation ISOFIX/I-Size sur la place du passager AV : 180 €

Système d'attelage rétractable : 1283 €

Désignation du modèle et lettering latéral "electric" peints en Noir (finition brillante) : 300 €

Etriers de frein peints en Noir (finition brillante) : 827 €

Pare-brise chauffant : 432 €

Badges de siège sur mesure, illuminés : 601 €

Ceintures de sécurité Bleu Arctique : 492 €

Clés du véhicule personnalisées avec étui : 456 €

Porte-documents sur mesure en cuir : 768 €

Affichage tête haute en réalité augmentée : 2196 €

Pneumatiques Performance : 601 €

Intérieur en cuir Club Brun Truffe : 2688 €

Garniture extérieure des montants B en carbone : 1283 €

Fond du chronomètre Sport Chrono / Boussole et compte tours en Rouge Bordeaux : 540 €

Fond du chronomètre Sport Chrono / Boussole et compte tours en Bleu Arctique : 540 €

Volets de recharge électriques côté conducteur et passager AV : 575 €

Bandeau lumineux avec lettering "PORSCHE" en Bleu Glacier : 0 €

Désignation du modèle latérale en Néodyme : 264 €

Désignation du modèle peinte en Noir (finition brillante) : 300 €

Désignation du modèle latérale en Argent : 264 €

Désignation du modèle latérale en Noir : 264 €

Désignation du modèle latérale en Rouge : 264 €

Ecusson Porsche sur les appuie-tête : 480 €

Jantes peintes en Noir (finition brillante) avec surfaces hautement polies en combinaison avec : 0 €

Store à enroulement électrique pour les vitres latérales AR : 601 €

Désignation du modèle latérale en Bleu Arctique : 264 €

Clés du véhicule personnalisées et peintes avec étui : 456 €

Partie supérieure des rétroviseurs en Carbone avec partie inférieure et base peintes en Noir : 871 €

Assistance active au stationnement avec caméra 360° : 1081 €

Jantes Macan Exclusive Design 22" : 1992 €

Phares matriciels à LED Bleu Glacier : 0 €

Prise 230V dans le coffre à bagages : 145 €

Rétroviseurs intérieurs et extérieurs anti-éblouissement : 361 €

Grilles d'aération peintes : 1547 €

Grilles d'aération en cuir : 1547 €

Fond du chronomètre Sport Chrono / Boussole et du compte-tours en Blanc : 540 €

Dossier des sièges en cuir : 1547 €

Projecteur de porte à LED avec lettering "PORSCHE" : 361 €

Projecteur de porte à LED avec logo sur mesure : 1081 €

Accès confort avec Porsche Digital Key : 1188 €

Airbags latéraux pour les sièges latéraux AR : 408 €

Base des sièges en cuir avec coutures décoratives : 1188 €

Console centrale en Race-Tex avec coutures décoratives : 1140 €

Cadre de la console centrale en cuir avec coutures décoratives : 1140 €

Centre des sièges en cuir en couleur contrastante avec coutures décoratives : 1200 €

Clés du véhicule sur mesure avec étui : 696 €

Couvre-bagages rigide en Race-Tex avec coutures décoratives : 780 €

Couvre-bagages rigide en cuir avec coutures décoratives : 780 €

Fond du chronomètre Sport Chrono/boussole et du compte-tours en Beige Calcaire : 540 €

Jantes Macan Sport 22" : 1992 €

Jantes Macan Style 22" : 1992 €

Jantes Macan Turbo 21" : 552 €

Poignées de pavillon en Race-Tex avec coutures décoratives : 841 €

Poignées de pavillon en cuir avec coutures décoratives : 841 €

Porte-documents en carbone (finition satinée) avec coutures décoratives : 768 €

Sièges AV Confort (14 positions, électriques) : 0 €

Volant Sport GT chauffant en Race-Tex avec branches du volant en carbone : 625 €

Volant Sport GT chauffant en cuir avec branches du volant en carbone : 456 €

Baguettes de seuil de porte sur mesure en aluminium brossé, illuminées : 1740 €

Base des sièges en Race-Tex avec coutures décoratives : 1188 €

Désignation du modèle et logo latéral "electric", peints en couleur extérieure : 300 €

Drive Assist : 1752 €

Garnitures d'extrémité du tableau de bord en cuir : 660 €

Intérieur cuir Noir / Mûre : 228 €

Désignation du modèle et désignation "electric" en Noir (finition satinée) : 0 €

Volant Sport GT chauffant en cuir avec sélecteur de mode : 0 €

Vide-poche amovible : 54 €

Badges des sièges AV avec lettering "PORSCHE", illuminé : 300 €

Jantes RS Spyder 22'' peintes en Gris Anthracite : 2592 €

Partie supérieur des rétroviseurs peinte en couleur extérieure, partie inférieure et base peinte en : 0 €

Sideblades peintes en couleur extérieure avec logo "GTS" Noir (finition satinée) : 0 €

Sideblades en carbone avec logo "GTS" Noir (finition satinée) : 613 €

Fond du chronomètre Sport Chrono / Boussoles et du compte-tours en Rouge Carmin : 540 €

Fond du chronomètre Sport Chrono / Boussole et du compte-tours en Slate Grey Neo : 540 €

Fond du chronomètre Sport Chrono / Boussole et compte-tours Bleu Lugano : 540 €

Intérieur Race-Tex avec éléments en cuir Noir : 0 €

Intérieur Race-Tex avec éléments en cuir étendus Noir : 2077 €

Chargeur embarqué AC 22kW : 1680 €

Volant Sport GT multifonction et chauffant en Race-Tex avec incrustation en carbone : 0 €

Peinture unie Blanc : 0 €

Peinture unie Noir : 0 €

Peinture métallisé Noir Intense : 960 €

Peinture métallisé Gris Dolomite : 960 €

Peinture métallisé Gris Glacé : 960 €

Peinture métallisé Gris Volcano : 960 €

Peinture métallisé Vert Aventurine : 2916 €

Peinture métallisé Oak Green Metallic Neo : 2916 €

Peinture métallisé Bleu Gentiane : 1535 €

Peinture métallisé Bleu Glacé : 1535 €

Peinture métallisé Provence : 1535 €

Peinture unie Rouge Carmin : 1535 €

Peinture unie Bleu Lugano : 1535 €

Peinture unie Craie : 2916 €

Peinture unie Slate Grey Neo : 2916 €