2. L'équipement du Porsche Macan GTS se veut résolument sportif...
Par rapport à la version 4S dont elle dérive, la version GTS ajoute donc des jantes de 21 pouces au lieu de 20, des éléments de carrosserie noir brillant (rétroviseurs, extensions de bas de caisse, contours de vitres), des phares matriciels, des sièges sports à réglages électriques, un volant sport, une suspension pneumatique pilotée avec abaissement de 10 mm, et le contrôle vectoriel de couple, entre autres.
Equipements et options
Version : II 571 GTS 100 KWH
Equipements de sécurité
ABS
Airbags latéraux et airbag central AV
Assistance parking AV/AR avec caméra de recul
Système d'alarme avec surveillance intérieure
Système de surveillance de la pression des pneus (TPM)
Airbags
Assistance au maintien dans la voie avec fonction d'arrêt d'urgence
Assistance d'intersection
Assistance au changement de voie
Assistance active à la limitation de vitesse
Préparation pour éthylotest antidémarrage
Contrôle de traction TCS
Assistance à l'évitement et à l'intersection
Points de fixation ISOFIX/I-Size sur les sièges AR extérieurs
Démarrage sans clé
Assistance au freinage
Equipements de confort
Direction assistée
Régulateur de vitesse
Sièges AV chauffants
Verrouillage centralisé
Rétroviseurs extérieurs peints en Noir (finition brillante)
Contour des vitres latérales en Noir (finition brillante)
Climatisation automatique 2 zones
Radio numérique
Sièges AV Sport adaptatifs (18 positions, électriques) avec Pack Mémoire
Volant chauffant
Compartiment pour smartphone avec recharge par induction (jusqu'à 15W)
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Sièges 4+1
Rétroviseur intérieur manuel
Ceintures de sécurité Noir
Prétensionneurs de ceintures de sécurité réversibles
Pare-brise avec vitrage à isolation thermique
Lève-vitres électriques AV
Points de fixation ISOFIX/I-Size sur les sièges AR extérieurs
Volant Sport GT chauffant en Race-Tex avec sélecteur de mode
Volant Sport GT chauffant en Race-Tex avec commutateur de mode
Esthétique / Carrosserie
Ciel de toit en tissu
Jantes avec écusson Porsche en couleur
Toit en aluminium
Sans barres de toit
Jantes Macan Design 21" peintes en Gris Anthracite
Autres équipements
Porsche Electric Sport Sound
Filtre à pollen/particules avec filtre à charbon actif
Porsche Connect
Pack Non-Fumeur
Sound Package Plus
Pack d'accentuation Noir
Pédalier en acier inoxydable
Chargeur embarqué AC avec une puissance de charge allant jusqu'à 11kW
Pompe à chaleur
Système de freinage avec étriers Rouge
4 roues motrices
Hayon automatique
Poignées de portes peintes en couleur extérieure
Boulons de roue avec protection antivol
Fond du chronomètre / Boussole Sport Chrono en Noir
Phares matriciels à LED teintées
Pare-soleil pour le conducteur et le passager AV
Systèmes d'appel d'urgence eCall et bCall
Triangle de signalisation
Appuis-tête
Reconnaissance des panneaux de signalisation
Détection de la vigilance du conducteur
Carrosserie SUV
Batterie Performance Plus
Groupe motopropulseur Porsche E-Performance avec moteur synchrone à aimant permanent sur les
ESP
Réglage électrique de la colonne de direction
Câble de chargement de 6m (mode 3)
Eclairage d'ambiance et de communication
Bandeau lumineux avec lettering "PORSCHE" en Noir
Préparation pour système d'attelage
Transmission à vitesse unique
Protection des piétons
Pack Equipement Standard
Tapis de sol AV/AR
Couvercle de recharge manuel
Pack Intérieur en aluminium brossé Noir
Pack Equipement "GTS"
Pack SportDesign peint en Noir (finition brillante) avec jupes latérales SportDesign
Sideblades peintes en Noir (finition brillante) avec logo "GTS" Noir (finition satinée)
Jupes latérales SportDesign peintes en Noir (finition satinée)
Enjoliveurs de passage de roue peints en Noir (finition satinée)
Désignation du modèle en Noir (finition satinée)
Stickers latéraux
Suspension pneumatique Sport avec système de nivellement et réglage de la hauteur, comprenant le
Baguettes de seuil de porte en aluminium brossé Noir avec désignation "Macan GTS" à l'AV
Sans store enroulable
Sans câble de recharge PHEV
Kit anti-crevaison
Valve TPM en Noir
Bandeau lumineux AR avec lettering "PORSCHE" peint en noir (finition satinée)
Options disponibles
-
BOSE Surround Sound-System:
1188 €
-
Burmester High-End Surround Sound System:
4788 €
-
Servotronic Plus:
264 €
-
Essuie-glace AR:
347 €
-
Climatisation automatique 4 zones:
432 €
-
Extincteur:
151 €
-
Régulateur de vitesse adaptatif:
660 €
-
Toit ouvrant panoramique:
1662 €
-
Ceintures de sécurité Rouge Bordeaux:
492 €
-
Ceintures de sécurité Craie:
492 €
-
Jantes peintes en Noir (finition satinée):
1200 €
-
Jantes peintes en Noir (finition brillante):
1200 €
-
Jantes peintes en Noir Intense métallisé:
1200 €
-
Ecusson Porsche sur appuie-tête AV:
300 €
-
Baguettes de seuil de porte en aluminium avec désignation du modèle:
0 €
-
Rétroviseurs extérieurs peints en couleur extérieure:
0 €
-
Désignation du modèle peinte en couleur extérieure:
300 €
-
Vitrage AR fumé:
474 €
-
Vitrage insonorisant et thermo-isolant:
1020 €
-
Vitrage insonorisant et thermo-isolant avec vitrage AR fumé:
1494 €
-
HomeLink (système d'ouverture de porte de garage):
288 €
-
Ventilation des sièges AV:
912 €
-
Baguettes de seuil de porte en aluminium brossé en Noir, illuminées:
420 €
-
Baguettes de seuil de porte en carbone, illuminées:
960 €
-
Roues AR directrices:
1872 €
-
Garnitures d'essuie-glace AR peinte en Noir (finition brillante):
204 €
-
Baguettes de seuil de porte en aluminium brossé, illuminées:
420 €
-
Sièges AR chauffants:
420 €
-
Ceintures de sécurité Beige Calcaire:
492 €
-
Filet de séparation du compartiment à baggage:
168 €
-
Porte-documents personnalisé:
385 €
-
Jantes peintes en Neodyme:
1200 €
-
Jantes peintes en Gris Vésuve:
1200 €
-
Ciel de toit en Race-Tex:
1321 €
-
Baguettes de seuil de porte sur mesure en carbone, illuminées:
2160 €
-
Préparation pour Porsche Dashcam:
121 €
-
Système de qualité de l'air:
426 €
-
Tapis de sol personnalisés:
581 €
-
Tapis de sol sur mesure:
1164 €
-
Baguettes de seuils de porte sur mesure en aluminium brossé Noir, illuminées:
1740 €
-
Ecusson Porsche embossé sur l'accoudoir de la console centrale:
282 €
-
Jantes peintes en couleur extérieure:
1200 €
-
Suppression de la désignation du modèle AR:
0 €
-
Désignation du modèle embossé sur l'accoudoir de la console centrale:
282 €
-
Tapis de coffre réversible et personnalisé:
288 €
-
Tapis de coffre réversible sur mesure:
504 €
-
Ecran passager:
1500 €
-
Poignées de portes peintes en Noir (finition brillante):
240 €
-
Rampes de pavillon en aluminium Noir:
347 €
-
Jantes Macan Exclusive Design 22" avec aeroblades en carbone:
5592 €
-
Jantes peintes dans une couleur extérieure différente:
1200 €
-
Fonction de massage et ventilation des sièges AV:
1523 €
-
Fixation ISOFIX/I-Size sur la place du passager AV:
180 €
-
Système d'attelage rétractable:
1283 €
-
Désignation du modèle et lettering latéral "electric" peints en Noir (finition brillante):
300 €
-
Etriers de frein peints en Noir (finition brillante):
827 €
-
Pare-brise chauffant:
432 €
-
Badges de siège sur mesure, illuminés:
601 €
-
Ceintures de sécurité Bleu Arctique:
492 €
-
Clés du véhicule personnalisées avec étui:
456 €
-
Porte-documents sur mesure en cuir:
768 €
-
Affichage tête haute en réalité augmentée:
2196 €
-
Pneumatiques Performance:
601 €
-
Intérieur en cuir Club Brun Truffe:
2688 €
-
Garniture extérieure des montants B en carbone:
1283 €
-
Fond du chronomètre Sport Chrono / Boussole et compte tours en Rouge Bordeaux:
540 €
-
Fond du chronomètre Sport Chrono / Boussole et compte tours en Bleu Arctique:
540 €
-
Volets de recharge électriques côté conducteur et passager AV:
575 €
-
Bandeau lumineux avec lettering "PORSCHE" en Bleu Glacier:
0 €
-
Désignation du modèle latérale en Néodyme:
264 €
-
Désignation du modèle peinte en Noir (finition brillante):
300 €
-
Désignation du modèle latérale en Argent:
264 €
-
Désignation du modèle latérale en Noir:
264 €
-
Désignation du modèle latérale en Rouge:
264 €
-
Ecusson Porsche sur les appuie-tête:
480 €
-
Jantes peintes en Noir (finition brillante) avec surfaces hautement polies en combinaison avec:
0 €
-
Store à enroulement électrique pour les vitres latérales AR:
601 €
-
Désignation du modèle latérale en Bleu Arctique:
264 €
-
Clés du véhicule personnalisées et peintes avec étui:
456 €
-
Partie supérieure des rétroviseurs en Carbone avec partie inférieure et base peintes en Noir:
871 €
-
Assistance active au stationnement avec caméra 360°:
1081 €
-
Jantes Macan Exclusive Design 22":
1992 €
-
Phares matriciels à LED Bleu Glacier:
0 €
-
Prise 230V dans le coffre à bagages:
145 €
-
Rétroviseurs intérieurs et extérieurs anti-éblouissement:
361 €
-
Grilles d'aération peintes:
1547 €
-
Grilles d'aération en cuir:
1547 €
-
Fond du chronomètre Sport Chrono / Boussole et du compte-tours en Blanc:
540 €
-
Dossier des sièges en cuir:
1547 €
-
Projecteur de porte à LED avec lettering "PORSCHE":
361 €
-
Projecteur de porte à LED avec logo sur mesure:
1081 €
-
Accès confort avec Porsche Digital Key:
1188 €
-
Airbags latéraux pour les sièges latéraux AR:
408 €
-
Base des sièges en cuir avec coutures décoratives:
1188 €
-
Console centrale en Race-Tex avec coutures décoratives:
1140 €
-
Cadre de la console centrale en cuir avec coutures décoratives:
1140 €
-
Centre des sièges en cuir en couleur contrastante avec coutures décoratives:
1200 €
-
Clés du véhicule sur mesure avec étui:
696 €
-
Couvre-bagages rigide en Race-Tex avec coutures décoratives:
780 €
-
Couvre-bagages rigide en cuir avec coutures décoratives:
780 €
-
Fond du chronomètre Sport Chrono/boussole et du compte-tours en Beige Calcaire:
540 €
-
Jantes Macan Sport 22":
1992 €
-
Jantes Macan Style 22":
1992 €
-
Jantes Macan Turbo 21":
552 €
-
Poignées de pavillon en Race-Tex avec coutures décoratives:
841 €
-
Poignées de pavillon en cuir avec coutures décoratives:
841 €
-
Porte-documents en carbone (finition satinée) avec coutures décoratives:
768 €
-
Sièges AV Confort (14 positions, électriques):
0 €
-
Volant Sport GT chauffant en Race-Tex avec branches du volant en carbone:
625 €
-
Volant Sport GT chauffant en cuir avec branches du volant en carbone:
456 €
-
Baguettes de seuil de porte sur mesure en aluminium brossé, illuminées:
1740 €
-
Base des sièges en Race-Tex avec coutures décoratives:
1188 €
-
Désignation du modèle et logo latéral "electric", peints en couleur extérieure:
300 €
-
Drive Assist:
1752 €
-
Garnitures d'extrémité du tableau de bord en cuir:
660 €
-
Intérieur cuir Noir / Mûre:
228 €
-
Désignation du modèle et désignation "electric" en Noir (finition satinée):
0 €
-
Volant Sport GT chauffant en cuir avec sélecteur de mode:
0 €
-
Vide-poche amovible:
54 €
-
Badges des sièges AV avec lettering "PORSCHE", illuminé:
300 €
-
Jantes RS Spyder 22'' peintes en Gris Anthracite:
2592 €
-
Partie supérieur des rétroviseurs peinte en couleur extérieure, partie inférieure et base peinte en:
0 €
-
Sideblades peintes en couleur extérieure avec logo "GTS" Noir (finition satinée):
0 €
-
Sideblades en carbone avec logo "GTS" Noir (finition satinée):
613 €
-
Fond du chronomètre Sport Chrono / Boussoles et du compte-tours en Rouge Carmin:
540 €
-
Fond du chronomètre Sport Chrono / Boussole et du compte-tours en Slate Grey Neo:
540 €
-
Fond du chronomètre Sport Chrono / Boussole et compte-tours Bleu Lugano:
540 €
-
Intérieur Race-Tex avec éléments en cuir Noir:
0 €
-
Intérieur Race-Tex avec éléments en cuir étendus Noir:
2077 €
-
Chargeur embarqué AC 22kW:
1680 €
-
Volant Sport GT multifonction et chauffant en Race-Tex avec incrustation en carbone:
0 €
-
Peinture unie Blanc:
0 €
-
Peinture unie Noir:
0 €
-
Peinture métallisé Noir Intense:
960 €
-
Peinture métallisé Gris Dolomite:
960 €
-
Peinture métallisé Gris Glacé:
960 €
-
Peinture métallisé Gris Volcano:
960 €
-
Peinture métallisé Vert Aventurine:
2916 €
-
Peinture métallisé Oak Green Metallic Neo:
2916 €
-
Peinture métallisé Bleu Gentiane:
1535 €
-
Peinture métallisé Bleu Glacé:
1535 €
-
Peinture métallisé Provence:
1535 €
-
Peinture unie Rouge Carmin:
1535 €
-
Peinture unie Bleu Lugano:
1535 €
-
Peinture unie Craie:
2916 €
-
Peinture unie Slate Grey Neo:
2916 €
-
Peinture Paint To Sample (Couleur personnalisée) Paint to Sample:
9768 €
