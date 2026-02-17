Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Porsche Macan 2

Essai

Porsche Macan GTS électrique de 571 ch : on a presque pris du plaisir !

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alan Froli

0  

5. La fiche technique du Porsche Macan GTS

 

Porsche Macan GTS électrique de 571 ch : on a presque pris du plaisir !

Les chiffres clés

Porsche Macan 2 II 571 GTS 100 KWH
Généralités  
Date de commercialisation 21/10/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,80 m
Largeur sans rétros 1,95 m
Empattement 2,89 m
Volume de coffre mini 84 L
Volume de coffre maxi 1 348 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 470 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 11 CV
Couple 955 Nm
Puissance moteur 571 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 531 km
Capacité batterie 100 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 250 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 3.8 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
Page précédente

Photos (12)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Porsche Macan 2

Porsche Macan 2

SPONSORISE

Essais Porsche Macan 2

Voir tous les essais Porsche Macan 2

Guides d'achat 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Porsche Macan 2

Voir toute l'actu Porsche Macan 2