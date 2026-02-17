Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Porsche Macan 2

Porsche Macan GTS électrique de 571 ch : on a presque pris du plaisir !

Alan Froli

4. Un 14/20 pour le Porsche Macan GTS

 

Le Porsche Macan GTS (571 ch, 107 500 €) est évalué dans la catégorie des SUV familiaux électriques d’environ 600 ch, qui comprend notamment :

-Hyundai Ioniq 5 N (650 ch, 78 500 €)

-Maserati Grecale Folgore (557 ch, 109 300 €)

Porsche Macan GTS 571 ch
Budget
  • 4.8
  • 4.8
  • 4.8
  • 4.8
  • 4.8
 
Pratique
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
 
Rapport prix/équipements
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
 
Sur la route
  • 8.29
  • 8.29
  • 8.29
  • 8.29
  • 8.29
 
Sécurité
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
 
Autonomie
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Note globale : 14 /20
Explication des critères de notation
