Les rivaux : exotiques !

Les SUV familiaux électriques qui tutoient les 600 ch ne sont pas nombreux. Même son cousin Audi SQ6 reste bien moins puissant avec 516 ch. Le Tesla Model Y Performance ? Idem… Il faudra donc plutôt se tourner vers des marques exotiques pour trouver cavalerie proche, notamment Maserati avec son Grecale Folgore de 557 ch ou, plus inattendu, Hyundai avec son Ioniq 5 N, non seulement plus puissant avec 650 ch, mais qui simule un bruit de moteur thermique et… des passages de vitesses !

À retenir : un bon compromis…

Nous n’irons pas jusqu’à dire que ce Macan GTS est une bonne affaire, s’agissant d’un SUV à 107 500 €. Mais le compromis est intéressant puisque l’on récupère le différentiel arrière de la version Turbo, gage d’agilité, sans sa puissance démentielle et superflue, les 571 ch suffisant déjà amplement à donner le mal de mer aux passagers. En outre, on profite d’une suspension pneumatique pilotée très réussie et d’une panoplie sportive bienvenue comprenant notamment les sièges enveloppants. Reste à ajouter l’option roues arrière directrices et vous obtenez un véhicule familial efficace et sensationnel, même si l’énergie électrique manque toujours de piment.

Caradisiac a aimé :

Performances

Suspension

Comportement ludique

Présentation

Caradisiac n’a pas aimé

Poids

Tarif

Sonorité simulée