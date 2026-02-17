3. Un Porsche Macan GTS qui présente un judicieux compromis
Les rivaux : exotiques !
Les SUV familiaux électriques qui tutoient les 600 ch ne sont pas nombreux. Même son cousin Audi SQ6 reste bien moins puissant avec 516 ch. Le Tesla Model Y Performance ? Idem… Il faudra donc plutôt se tourner vers des marques exotiques pour trouver cavalerie proche, notamment Maserati avec son Grecale Folgore de 557 ch ou, plus inattendu, Hyundai avec son Ioniq 5 N, non seulement plus puissant avec 650 ch, mais qui simule un bruit de moteur thermique et… des passages de vitesses !
À retenir : un bon compromis…
Nous n’irons pas jusqu’à dire que ce Macan GTS est une bonne affaire, s’agissant d’un SUV à 107 500 €. Mais le compromis est intéressant puisque l’on récupère le différentiel arrière de la version Turbo, gage d’agilité, sans sa puissance démentielle et superflue, les 571 ch suffisant déjà amplement à donner le mal de mer aux passagers. En outre, on profite d’une suspension pneumatique pilotée très réussie et d’une panoplie sportive bienvenue comprenant notamment les sièges enveloppants. Reste à ajouter l’option roues arrière directrices et vous obtenez un véhicule familial efficace et sensationnel, même si l’énergie électrique manque toujours de piment.
Caradisiac a aimé :
- Performances
- Suspension
- Comportement ludique
- Présentation
Caradisiac n’a pas aimé
- Poids
- Tarif
- Sonorité simulée
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|II 571 GTS 100 KWH
|0 (wltp)
|107 500 €
|€
