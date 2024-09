L'IA au secours de la sécurité routière et de l'art

On observe ces photos, on les délaisse, puis on y revient, magnétisé per leur force et leur propos. Est-ce en raison de l’incongruité de la situation, de l’absurdité provoquée par ces Porsche accidentées dans la Cour Carrée du Louvre ou dans l’une des galeries de son musée ? En tout cas, l’œuvre de Cole Kessel, générée par une IA que l’auteur assume, interpelle tous ceux qui la découvrent sur le compte Instagram de l’artiste (@colekessel_).

L’homme est obsédé par les Porsche 911 et grâce à l’IA Midjourney, il les met à toutes les sauces. Elles sont tour à tour chaussons, landaus, bateaux ou même sacs à dos. Mais récemment, Cole Kessel a été ému par un terrible accident impliquant une GT3.

Une réflexion sur la sécurité routière

Ayant lui-même eu l’occasion de conduire des 992, il a été frappé par leur efficacité, leur freinage puissant et leur facilité d’usage. Au point de se sentir invulnérable. Peut-être un peu trop invincible à force de repousser ses limites ?

Alors Cole Kessel s’est assis devant son ordinateur pour créer ces accidents qui nous interpellent. Et le fait de crasher les bolides contre les murs ancestraux du célèbre musée parisien n’est pas un choix du hasard. Car le Louvre représente l’immuable, le défi au temps. C’est le lieu qui regroupe tout ce qui doit durer. Jusqu’au grain de sable, jusqu’à l’horrible accident qui vient se heurter à l’intemporel.

Cole Kessel conclut les quelques lignes qui évoquent son travail en expliquant que si, en le voyant, une seule personne fait attention en conduisant lors de son prochain trajet, son œuvre sera réussie. Et si le musée du Louvre expose quelques tirages de ces images dans la Cour Carrée, elle le sera encore plus.