L'incroyable rumeur d'Alpine F1 qui abandonnerait les moteurs Renault !

Renault fait partie des motoristes incontournables dans l’histoire de la Formule 1. Depuis l’arrivée du tout premier bloc de la marque au losange dans le championnat du monde en 1977, on compte tout de même douze titres constructeurs acquis par des écuries possédant ce moteur et onze titres pilotes. Soit 23 titres au total, ce qui place le moteur Renault à égalité dans l’histoire du championnat avec Mercedes et Ford à ce niveau (derrière les 31 titres de Ferrari et devant les 12 titres de Honda).

Les deux monoplaces de l’écurie Alpine F1 utilisent toujours un moteur de la marque au losange actuellement, dans la continuité de l’ancienne écurie Renault F1 Team (remplacée en 2021). Elle est désormais la seule écurie fournie par Renault puisque Red Bull utilise désormais son propre moteur (aux origines Honda) et McLaren est redevenu client de Mercedes.

D’après les journalistes anglais d’Autosport et de Motorsport, Alpine envisageait pourtant d’abandonner ce moteur Renault à partir de la saison 2026. La réglementation de la Formule 1 doit changer en profondeur à partir de cette année-là, avec de nouveaux groupes motopropulseurs remplaçant les blocs actuels. Pour éviter de supporter les coûts de développement très importants liés à ce développement d’un tout nouveau moteur, Alpine F1 pourrait décider de ne plus utiliser son propre moteur et d’en acheter un à la concurrence.

Des Alpine-Mercedes, Honda ou Ferrari ?

Rappelons que dans le championnat actuel de la Formule 1, on compte quatre motoristes au total : Renault, donc, mais aussi Mercedes qui fournit l’écurie Mercedes en plus de Williams, Aston Martin et McLaren, ainsi que Red Bull (anciennement Honda) qui équipe Red Bull et Alpha Tauri et Ferrari qui fournit Ferrari, Haas et Sauber. A partir de 2026, le moteur d’Audi arrivera dans les Sauber, un nouveau moteur Honda équipera les Aston Martin et Red Bull s’associera avec Ford.

Les monoplaces d’Alpine seront-elles propulsées par l’un de ces moteurs dès cette saison 2026 ? Ce serait évidemment un coup de tonnerre dans le monde de la Formule 1 et pour l’instant, l’écurie Alpine F1 se refuse à commenter. Luca de Meo, le patron du groupe Renault, avait récemment affirmé que l’écurie Alpine F1 n’était pas à vendre. Mais il n’a rien dit sur ses moteurs.