L'intérieur de la prochaine Mercedes Classe E en met plein la vue

La Mercedes Classe E actuelle existe depuis 2016. Comme ses rivales la BMW Série 5 et l’Audi A6, elle va très prochainement passer à une toute nouvelle génération de modèle qui cohabitera dans la gamme avec l’EQE, la berline électrique de taille moyenne du constructeur allemand. Mais cette prochaine Mercedes Classe E de sixième génération ne compte pas rester sur le carreau en matière de technologie par rapport à sa sœur à zéro émission.

Le constructeur allemand vient de dévoiler l’intérieur de cette nouvelle Classe E, qui dispose comme les EQS/EQE d’une planche de bord entièrement numérique (à condition de passer par la case des options, comme sur les deux berlines 100% électriques). Le design de cette planche de bord s’inspire largement de celle des deux grosses berlines électriques, mais avec une nouvelle architecture électronique et une capacité d’interactions en 5G très supérieure. Inaugurant le tout nouveau système d’exploitation MB.OS, elle promet des fonctionnalités jamais vues sur une Mercedes de série en plus d’une grosse puissance de calcul grâce à un meilleur ordinateur de bord. Mais aussi des gadgets plus ou moins rigolos comme les applications Angry Birds, Tik Tok ou même des fonctionnalités intégrées comme Zoom ou le naviguateur Vivaldi. De là à pouvoir faire des visio-conférences dans votre Mercedes Classe E, il faudra tout de même attendre l’arrivée des aides à la conduite du niveau 4 ou 5.

Une Classe E avec de petits moteurs ?

Cette nouvelle Mercedes Classe E doit s’équiper d’une gamme de motorisations entièrement électrifiées et pourrait renoncer au V8 en version AMG comme sa petite sœur la Classe C. Contrairement à la nouvelle C63, elle ne devrait cependant pas embarquer un quatre cylindres mais possiblement un V6 hybride rechargeable dans ses versions les plus véloces. Rendez-vous d’ici quelques semaines pour sa présentation sachant que sa production débutera cet été.