L'intérieur spectaculaire du nouveau Mercedes GLC électrique

Dans quelques heures, Mercedes va lever le voile sur son tout nouveau GLC électrique. Remplaçant du décrié EQC et concurrent du tout nouveau BMW iX3 lui aussi très attendu, il inaugurera une toute nouvelle plateforme avec des performances électriques meilleures que jamais. Il doit aussi afficher un style très différent de celui des récents modèles « EQ », critiqués pour leur design et pas spécialement appréciés par la clientèle.

En attendant sa présentation officielle, ce nouveau Mercedes GLC électrique montre déjà son intérieur. Sa planche de bord affiche un style en totale rupture avec les autres modèles de la marque, en poussant à l’extrême le concept de l’Hyperscreen inauguré sur l’EQS en 2021.

99,3 centimètres d’écran

Cette planche de bord possède une gigantesque dalle numérique de 99,3 centimètres de long, soit 39,1 pouces. Et contrairement à l’Hyperscreen de la limousine EQS dont l’aspect a déjà un peu vieilli, il n’y a aucune séparation sur cette énorme dalle.

« il s'agit du plus grand écran jamais monté sur une Mercedes-Benz à ce jour. Il offre une clarté exceptionnelle et des couleurs vives grâce à une haute résolution et à une technologie innovante de rétroéclairage matriciel avec plus de 1 000 LED individuelles. Il dispose également d'une gradation de zone intelligente, qui permet de régler simultanément deux zones d'affichage à l'aide de curseurs. Cela signifie que les informations clés sont toujours claires et accessibles, ce qui réduit les distractions et améliore le confort à chaque trajet. Mercedes-Benz a déposé un brevet pour cette technologie révolutionnaire », peut-on lire dans le communiqué officiel du constructeur allemand.

Le même système que sur la CLA

Côté logiciel, le GLC électrique utilisera vraisemblablement le même système que celui de la récente berline CLA avec la dernière évolution du MBUX, réalisé entièrement en interne (alors que BMW part du système d’exploitation Android Automotive pour son système embarqué).

Rendez-vous dans quelques heures pour en savoir plus sur le sujet.