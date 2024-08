L'Opel Astra électrique enfin intéressante ?

Qui aurait envie de dépenser plus de 40 000€ dans une compacte familiale dont les batteries lui permettent d’atteindre à peine les 200 km d’autonomie à 130 km/h sur autoroute ? Sans surprise, les Peugeot E-308 et Opel Astra Electric, basées sur la même architecture (moteur de 156 chevaux et batteries d’une capacité brute de 54 kWh), n’ont pas réussi à trouver beaucoup de clients depuis leurs débuts.

Mais chez Opel, on fait des efforts. Alors que la Peugeot E-308 s’affiche actuellement à partir de 41 230€ en finition E-Style (via une remise par rapport au prix catalogue de 42 500€), l’Allemande descend son prix de base jusqu’à 38 990€ dans la finition « SSP Electric ». Encore mieux, une remise abaisse cette addition à 34 990€ actuellement. En ajoutant le bonus écologique 2024 de 4 000€, la voiture revient ainsi à 30 990€ en achat frontal. Ou même à 30 699€ avec une autre remise spéciale sur les commandes en ligne.

Un bon niveau d’équipement

Pas mal pour une auto à l’équipement de série franchement intéressant : outre la climatisation automatique (mono-zone), la voiture embarque le régulateur de vitesse adaptatif à fonction stop & go, la compatibilité smartphone totale avec navigation intégrée, le siège conducteur certifié AGR, les jantes 18 pouces diamantées, l’aide au stationnement avant et arrière ainsi que les caméras de recul à 180 degrés. L’autonomie maximale WLP De l’auto est de 419 km et à titre de comparaison, une Renault Mégane E-Tech Electric à batteries de 60 kWh démarre à 34 000€ après bonus. L’Astra Electric nous paraît donc cohérente à ce prix.