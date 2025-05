La 1ère image du nouveau Toyota Rav4 va vous décevoir

On le sait, le Toyota Rav4 va passer à une toute nouvelle mouture. Sa présentation officielle aura lieu le 21 mai prochain et en attendant, le constructeur communique par petites touches sur son nouveau SUV.

Il s’agit d’un véhicule particulièrement important pour le constructeur japonais : c’est quasiment son modèle le plus vendu dans la planète puisqu’il n’a été battu en 2024 que par la familiale compacte Corolla et le Tesla Model Y !

Une communication un peu farceuse

Comme souvent dans ce genre de situation, les communicants de la marque s’en donnent à cœur joie pour garder du suspens et entretenir l’intérêt autour de ce nouveau modèle. Après une vue du ciel très peu révélatrice, le nouveau Rav4 se montre cette fois dans deux clichés officiels à peine plus explicites. Le premier laisse entrevoir sa silhouette et une partie de sa face avant, l’autre montre un morceau de la poupe (et ses feux arrière). Notons que cette image (ainsi que celle d'ouverture de l'article) valide l'authenticité de l'image du véhicule en fuite il y a quelques mois, le montrant en intégralité. On connaît donc déjà le design du nouveau Rav4.

Il n’y a de toute façon plus longtemps à attendre puisque le véhicule sera officiellement présenté ce mercredi. Comme la précédente mouture, il devrait exister avec une motorisation hybride non rechargeable et une déclinaison hybride rechargeable. D’autres marchés hors Europe auront probablement droit à des déclinaisons thermiques sans hybridation.

Allez, rendez-vous dans quelques heures sans le gros bras sur la photo…