Le SUV thermique le plus vendu au monde va tout changer

Comme la Mini ou la Fiat 500, le Toyota Rav4 illustre parfaitement lui aussi l’évolution du marché automobile mondial. Quand il est arrivé pour la première fois en 1994, c’était un tout petit 4x4 de 3,7 mètres de long (en version châssis court), grand comme une microcitadine.

Passé depuis par quatre autres générations de modèle, il est progressivement devenu un gros SUV familial : lancé en 2018, le modèle actuel mesure 4,6 mètres de long. Et il plaît beaucoup puisqu’il termine régulièrement sur le podium des voitures les plus vendues de la planète juste derrière la Toyota Corolla et le Tesla Model Y, sacré en 2023 et 2024.

Le nouveau Rav4 sera dévoilé le 21 mai

Ce Rav4 va passer à la sixième génération de modèle. Le constructeur japonais communique sur sa date de présentation officielle : ce sera pour le 21 mai 2025 à trois heures du matin (heure française).

L’engin devrait rester fidèle à ses motorisations hybrides (rechargeables et non rechargeables), qui plaisent autant des deux côtés de l’Atlantique (mais aussi dans de très nombreux autres marchés de la planète).

La future voiture la plus vendue du monde ?

Cette nouvelle mouture permettra-t-elle au Rav4 de s’approcher davantage de la plus haute marche du podium des ventes mondiales ? Attendons déjà la semaine prochaine pour le découvrir. Pour l’instant, il ne se montre qu’en vue du dessus et de loin…