La bagnole dans la peau : la Ford Mustang est la plus tatouée

Certaines personnes sont passionnées folles d'automobile, ou parfois de LEUR automobile. D'autres sont profondément adoratrices de l'art du tatouage. Et certaines expériment la passion croisée de ces deux mondes. Ce qui donne, je vous le donne en mille : l'envie d'incruster à jamais à même sa peau l'automobile de ses rêves.

Mais quelle est-elle ? Le site d'aide au passage du permis de conduire zutobi.com, américain, à mené une étude pour savoir quelles étaient les marques et les modèles les plus tatouées.

Ils ont pour ce faire défini une methode, qui leur appartient, mais pourquoi pas, en allant chercher sur Instagram les hashtags les plus présents, mentionnant un nom de marque ou de modèle suivi de "tatoo" dans l'outil de recherche.

Résultat, les marques les plus tatouées, selon leur étude, sont Volkswagen (6 058 résultats), Tesla (3 284 résultats), Jeep (2 946), Pontiac (2 093) et Cadillac (2 001).

Et au niveau des modèles ?

C'est simple, la Ford Mustang est tout simplement indétrônable, avec 16 614 hashtags sur le réseau social. Suivent la Chevrolet Impala, une étonnante Audi TT, la Chevrolet Camaro, et la BMW M3. La suite du classement en image.

Les résultats sont tout de même surprenants et à prendre avec des pincettes, car par exemple, la Ferrari F40, annoncée pour 6 résultats, apparaît bien plus souvent en tatouages différents quand on tape une simple requête "F40 tatoo" dans Google...

C'était le starter de 8h, vous pouvez maintenant aller travailler/profiter des vacances/vous rendormir (rayez la mention inutile).