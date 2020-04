La BMW Série 5 restylée en fuite

Voilà déjà plus de trois ans que la BMW Série 5 G30 est sur le marché. Le constructeur préparait depuis quelques mois le saupoudrage de moitié de carrière, dans la plus pure tradition des cycles de vie automobiles. Le camouflage relativement léger des prototypes laissait toutefois entrevoir des évolutions très faibles au niveau du design.

Cela est d'ailleurs confirmé par la fuite des premières images d'une version dotée de boucliers sportifs. A l'avant, mis à part la signature lumineuse, le seul changement est le bouclier qui reçoit des arêtes plus marquées et remontant vers les optiques. A l'arrière, les évolutions sont un peu plus visibles : les feux sont plus fins et adoptent une nouvelle forme des LED.

Le plus gros des modifications devrait se trouver sous le capot et au niveau technologique. La M5 aura normalement droit, elle aussi, à son restylage, mais la recette actuelle (V8 4.4 biturbo) ne devrait pas changer.