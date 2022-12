La Bugatti Chiron Profilée est votre dernière chance d'acheter une Chiron neuve

Vous voulez passer commande d’une Bugatti Chiron ? Trop tard. Les Chiron, Chiron Sport et Super Sport 300+ ne sont même plus produites et les Pur Sport et Super Sport actuellement en construction ont été réservées depuis longtemps. Même les Bugatti spéciales (Divo, La Voiture Noire, Centodieci et Mistral) sont sold-out depuis leur présentation. Mais si vous rêvez malgré tout de vous offrir une Bugatti neuve et exclusive, le constructeur de Molsheim a quelque chose pour vous. Attention, il va sans doute falloir la payer cher…

Voici donc la Chiron Profilée, dont le nom évoque la Bugatti Type 46 à la carrosserie fuselée. Il s’agit d’un exemplaire spécial de la Chiron dont la mécanique reste très proche de celle de la Chiron Pur Sport, le modèle le plus agile et compatible avec une utilisation circuit de la gamme de Bugatti. Comme cette dernière, elle utilise une version à 1500 chevaux et 1600 Nm du W16 quadri-turbo de 8,0 litres, avec un régime maximal 200 tours/minute plus haut que sur les Chiron et Chiron Sport. Elle bénéficie aussi comme la Pur Sport d’une boîte raccourcie de 15% par rapport à la Chiron « de base » et du châssis retouché de la même façon avec un focus sur l’agilité et l’efficacité dynamique plutôt que la vitesse de pointe. Le 0 à 100 km/h s’expédie en 2,3 secondes, le 0 à 200 en 5,5 secondes et le 0 à 300 km/h en 12,4 secondes. La vitesse de pointe atteint 380 km/h au lieu de 350 km/h pour la Pur Sport. Les Rimac Nevera et autres Pininfarina Battista font encore plus fort mais ça reste suffisant pour s’insérer sur l’autoroute confortablement.

Un design adouci

La plus grosse différence par rapport à la Chiron Pur Sport se remarque au niveau de la présentation extérieure. La Chiron Profilée évite le gros aileron fixe arrière, remplacé par un appendice plus discret. L’auto arbore aussi des jantes spécifiques et une teinte biton joliment élégante. Bugatti la présente comme « moins radicale que la Pur Sport » et elle ne semble pas équipée des Michelin Pilot Sport Cup 2 R de cette dernière (ce qui explique sans doute la vitesse de pointe supérieure). Elle sera vendue aux enchères le 1er février prochain par RM Sotheby’s à Paris, en marge du salon Rétromobile 2023. Les enchères devraient dépasser largement les trois millions d’euros et les bénéfices de la vente seront reversés à une association caritative.