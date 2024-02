La dernière petite sportive de Ford nous quitte

La pétillante petite Ford Fiesta ST a disparu (seulement quelques exemplaires encore en stock), et le Puma ST s’apprête à faire de même. C’est donc une page qui se tourne puisqu’il faudra passer un cran au-dessus pour accéder à la gamme sportive de la marque avec la Focus ST et ses 280 ch, à condition de débourser 41 700 €.

Un prix pas beaucoup plus élevé que notre ST 200 Last Edition, qui s’affiche à 39 250 €. Limitée à 100 exemplaires, cette série d’adieux développe toujours 200 ch et 320 Nm de couple, un duo suffisant pour expédier le 0 à 100 km/h en 6,7 secondes.

Cependant, cette Last Edition profite de quelques améliorations comme une suspension renforcée, des freins plus puissants, la présence du différentiel à glissement limité et du launch control pour effectuer des « démarrages tempêtes ».

Un look spécifique

Ce Puma soigne aussi son look avec la teinte métallisée « Premium Bleu Azura », le pack extérieur noir, des stickers rouges le long des bas de portes, des jantes, de la lame avant et du bouclier arrière. L’habitacle reçoit une plaque en aluminium « 200 Last Edition ».

Côte équipement, il se dote en plus de l’alarme, du hayon mains libres, du pack sécurité intégrale et du pack performance (qui comprend notamment le différentiel).

Maintenant que ce ST 200 nous quitte, c'est à la version ST 170 ch d'assurer… Si son châssis est joueur, le duo moteur/boîte se révèle en revanche moins convaincant.