La fameuse DS N°8, déjà dans la rue, fait parler d'elle

Personne ne regrettera la DS 9, cette grande berline conçue sur la plateforme de la Peugeot 508 et positionnée face aux routières du genre de l’Audi A6, de la Mercedes Classe E et de la BMW Série 5. Après une carrière très discrète, elle a définitivement quitté le catalogue cette année.

Sa remplaçante s’appelle DS N°8 et inaugure un nouveau système d’appellation tout en reposant sur la plateforme STLA Medium, déjà utilisée par le Peugeot 3008 (et bientôt sur la Lancia Gamma ainsi que de nombreux modèles familiaux du groupe Stellantis). Elle ressemble à une sorte de crossover avec une poupe fuyante et grâce à Verde Automobile, on peut déjà l’observer « en vrai » dans la rue (avec un coloris bleu et en finition Pallas).

Alors, vous en pensez quoi ?

Les premiers commentaires lus sur les réseaux sociaux et ici dans les commentaires ne sont pas forcément tendres avec le nouveau haut de gamme de la marque française, qui sera aussi bien disponible en version 100% électrique qu’avec des motorisations électrifiées (dans un second temps).

Allez, attendons quand même les premiers essais pour se faire une idée plus précise de ce modèle qui n’a pas vraiment droit à l’erreur de toute façon, compte tenu du contexte chez Stellantis actuellement.