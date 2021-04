La FIA annonce une catégorie de course 100 % électrique

On entend souvent dire que la compétition sert de laboratoire pour des technologies que l'on retrouvera ensuite sur la voiture de monsieur tout le monde. Mais en réalité, il est finalement assez rare de voir une vraie passerelle entre les deux. La compétition est avant tout un outil que les constructeurs travaillent leur image.

Cependant, il se pourrait bien que cela change. La FIA (Fédération internationale automobile) a annoncé son intention de créer un championnat spécifique de voitures de course électriques, vaguement basé sur le format GT3. La FIA annonce déjà des chiffres, avec des autos qui dépasseront "leurs homologues thermiques en vitesse de qualification et en accélération" et des 0 à 100 en 2,4 secondes, avec une vitesse maximale de 300 km/h.

Surtout, la grosse information est la relative liberté laissée aux constructeurs qui s'engageront. Ils auront le loisir de décider de la capacité des batteries (qui seront fournies par Saft, filiale de Total), de leur intégration dans l'auto, avec, seulement, une limitation à 87 kWh. Deux ou quatre roues motrices, contrôle du couple indépendant sur chaque roue, moteur à l'avant ou à l'arrière, les constructeurs auront le choix.

Pour la recharge, la FIA a déjà annoncé des bornes ultra rapides de 700 kW dans les stands. Pour rappel, aujourd'hui, les bornes les plus puissantes que l'on peut trouver sur la route sont celles de Ionity, annoncées à 350 kW en crête. Le double de cette puissance permettrait aux autos de course de récupérer très rapidement une bonne partie de l'autonomie. Il reste maintenant à savoir qui va financer ces installations coûteuses sur les circuits...