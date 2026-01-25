On a eu très peur d’être déçu par la nouvelle Lamborghini Temerario, renonçant au V10 après plus de 20 ans de bonheur
6. La fiche technique de la Lamborghini Temerario
Les chiffres clés
|Lamborghini Temerario 4.0 V8 920 BVA8
|Généralités
|Date de commercialisation
|16/08/2024
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,70 m
|Largeur sans rétros
|1,99 m
|Hauteur
|1,20 m
|Empattement
|2,65 m
|Nombre de portes
|2
|Nombre de places assises
|2
|Poids à vide
|1 765 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Hybride essence électrique
|Moteur
|8 cylindres , + moteur électrique
|Cylindrée
|3 995 cm3
|Puissance
|920 ch
|Couple cumulé
|730 Nm à 4 000 trs/min
|Capacité batterie
|3,80 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|8
|Roues motrices
|4x4
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|343 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|2.7 s
|Volume du réservoir
|68 L
|Emissions de CO2
|272 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|70000
Photos (51)
Sommaire
