On a eu très peur d’être déçu par la nouvelle Lamborghini Temerario, renonçant au V10 après plus de 20 ans de bonheur

Dans Voitures d'exception / Ultra-sportives

Cédric Pinatel

6. La fiche technique de la Lamborghini Temerario

 

Les chiffres clés

Lamborghini Temerario 4.0 V8 920 BVA8
Généralités  
Date de commercialisation 16/08/2024
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,70 m
Largeur sans rétros 1,99 m
Hauteur 1,20 m
Empattement 2,65 m
Nombre de portes 2
Nombre de places assises 2
Poids à vide 1 765 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Moteur 8 cylindres , + moteur électrique
Cylindrée 3 995 cm3
Puissance 920 ch
Couple cumulé 730 Nm à 4 000 trs/min
Capacité batterie 3,80 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 8
Roues motrices 4x4
Performances / consommation  
Vitesse maximum 343 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 2.7 s
Volume du réservoir 68 L
Emissions de CO2 272 g/km (wltp)
Bonus malus max 70000
