On a eu très peur d’être déçu par la nouvelle Lamborghini Temerario, renonçant au V10 après plus de 20 ans de bonheur
3. La Lamborghini Temerario peut se personnaliser comme la Revuelto
Comme pour la plupart des super-sportives de ce rang et sa grande sœur la Revuelto, tout est possible pour ceux qui veulent se configurer une Temerario répondant au moindre de leurs désirs. Évidemment, certaines options coûtent le prix d’une vraie voiture. Le Pack Alleggerita, par exemple, demande une rallonge de plus de 42 000€ pour ses 25 kg économisés sur la balance. A l’intérieur, on peut aussi opter pour des finitions plus « luxueuses » que sportives si vous préférez le cuir à l’alcantara et l’élégance à l’agressivité.
Attention, les aides à la conduite semi-autonome de niveau 2 restent en option de même que les caméras « 360 degrés » et même le système de levage du train avant, obligatoire pour la conduite en ville. Lamborghini ne fait aucun cadeau.
Le détail techno : un V8 vraiment pas comme les autres
Nommé « L411 » en interne, le V8 biturbo 4,0 litres de la Lamborghini Temerario ne doit pas être confondu avec celui utilisé sur l’Urus SE ou des modèles de chez Porsche, Bentley et Audi. Il possède un bloc différent, une distribution beaucoup plus pointue, une lubrification par carter sec et surtout un vilebrequin à plat et non pas en croix. Il est théoriquement capable de prendre 11 000 tours/minute et bridé à 10 000 tours/minute, un record dans la production automobile actuelle en mettant de côté l’Aston Martin Valkyrie (11 100 tours/minute), la GMA T50 (12 400 tours/minute !) et la Mercedes-AMG One équipée d’un V6 turbo de Formule 1 (11 000 tours/minute).
Equipements et options
Version : 4.0 V8 920 BVA8
Equipements de sécurité
ABS, EBD, ASR, ESC
Full size dual-stage driver and passenger airbags
Side head and thorax airbags
Active Lane Departure Warning (ALDW)
Traction control
Equipements de confort
Bluetooth
Navigation system
Autres équipements
Hill Holder
Autolock
Immobilizer
Lamborghini Maintenance Pkg 5 Years
Seat belt with pre-tensioner and load limiter
Tone on tone stitching
Cruise Control
Lamborghini smartphone interface (Apple carplay and Android auto)
Intérieur Unicolor in Leather/Corsa Tex
Integrated command with 13 driving modes
Adaptive passenger air bag with automatic occupants classification
Manually adjustable steering column
Electric Parking Brake
Embossed Lamborghini Logo on headrest
Start/stop engine button on tunnel
Multimedia system with 8.4 TFT display
Lamborghini Sound System (2 woofers on doors and 2 tweeters on dashboard)
LED headlights
Daytime running lights with LED technology
Keyless entry
Crepuscular and rain sensors
Connected services
Magneto-rheologic Active suspension front and rear
Exterior details in Matt Black
Rims & Monolock Algareno Casted 20/21" - Shiny Silver
Tires Bridgestone Potenza Sport
CCB brakes calipers Matt Black
Multifunction steering wheel in smooth leather
Aluminium Space frame
Standard comfort seats
Algareno Silver Wheels (20" 21" casted)
Front splitter in matt black
Roof + windscreen frame + upper hood cover in body painted
Iron Rims Bolts
Wheel cup Matt Black
Bridgestone Potenza Sport 20''/21'' tyres
Carbon-Ceramic brakes
Black Matt anodized CCB Brake Calipers
Engine Plate Alu Black
Engine Grid in Black Matt
Grey Matt exhaust tailpipes
Rear Lamborghini Logo in Shiny silver
TPMS (tire pressure monitoring system) Generation 4
Passive pedestrian protection system
Automatic rollover occupant protection system
Unicolor interior in Leather and Corsa Tex
Leather steering wheel
Gearshift paddle in aluminum
Floor Mats with Nubuck border
Interior tone-on-tone stitching
Dark Treatment
Kickplate Alu black matt
12,3" full TFT cockpit with different graphics
On board computer
USB interface - type C
Antitheft system
Ambient light
Automatic A/C
Electrically adjustable and heated side mirrors with folding function
Parking sensor (Optical Parking System (OPS) 8 channels)
Charging cable
Lamborghini warranty 3 Years
Comfort Seats (4-way regulations) in Unicolor Trim
Power steering
Automatic gearbox 8 speeds
Electric windows
Central locking system
Options disponibles
-
Carbon Pack for Steering Area:
3960 €
-
Seat Belts Blu Cepheus - Ad Personam:
1500 €
-
Alternative basic color - Blu Delphinus - Ad Personam:
2400 €
-
Seat Belt- Arancio Leonis - Ad Personam:
1500 €
-
Seat Belts Verde Fauns - Ad Personam:
1500 €
-
Seat Belts Giallo Taurus - Ad Personam:
1500 €
-
Seat Belts- Grigio Sirius - Ad Personam:
1500 €
-
Seat Belts Marrone Elpis - Ad Personam:
1500 €
-
Seat Belts Rosso Alala - Ad Personam:
1500 €
-
Seat Belts- Rosso Efesto - Ad Personam:
1500 €
-
Tailpipes in matt black:
960 €
-
Lamborghini Rear Logo in Matt Black:
600 €
-
Alternative basic color - Grigio Octans:
1800 €
-
CCB brakes calipers Blu - Ad Personam:
2580 €
-
Garage Door Opener:
360 €
-
Embroidered Lamborghini shield on headrest:
960 €
-
Warranty Extension 4th year:
5520 €
-
Warranty Extension 5th year:
10800 €
-
Wheel cap in matt carbon:
960 €
-
Lamborghini Rear Logo in Shiny Black:
600 €
-
Interior Unicolor Leather/Corsa Tex with Contrast Stitching and Piping:
1200 €
-
Intérieur Contrast Color Trim:
2640 €
-
Leather Pack:
2400 €
-
Surround Assistance Pack:
3600 €
-
Sport Seats (Corsa Tex Pack):
7440 €
-
CCB brakes calipers Arancio Chiaro - Ad Personam:
2580 €
-
Ad Personam Palette - Colors Matt:
24600 €
-
Rims & Monolock Algareno Casted 20/21" - Diamond Cut Matt Titanium:
1800 €
-
Rims & Monolock Velador Forged 20/21" - Shiny Black:
4200 €
-
Rims & Monolock Velador Forged 20/21" Matt Titanium:
6600 €
-
Rims & Monolock Carbon 20/21" - Shiny:
24000 €
-
Rim Bolts in Titanium:
1200 €
-
Rim Bolts in Titanium for CFK Rims:
1200 €
-
Rims Algareno Casted 20/21" Shiny Black - Ad Personam:
2400 €
-
Rims Velador Forged 20/21" Matt Bronze - Ad Personam:
6600 €
-
Rims Velador Forged 20/21" Diamond Cut Shiny Black - Ad Personam:
6600 €
-
Accent Color Rims Giallo - Ad Personam:
6000 €
-
Tires Bridgestone Potenza Race:
3000 €
-
CCB brakes calipers Argento:
1740 €
-
CCB brakes calipers Nero:
1740 €
-
CCB brakes calipers Giallo:
1740 €
-
CCB brakes calipers Verde:
1740 €
-
CCB brakes calipers Arancio:
1740 €
-
CCB brakes calipers Rosso:
1740 €
-
CCB brakes caliipers Verde Chiaro - Ad Personam:
2580 €
-
CCB brakes calipers Bronzo - Ad Personam:
2580 €
-
CCB brakes calipers Viola - Ad Personam:
2580 €
-
Front splitter in visible carbon fiber shiny:
5040 €
-
Front splitter in visible carbon fiber matt:
4320 €
-
Side mirror in visible carbon fiber shiny & foot shiny Black:
3600 €
-
Side mirror in visible carbon fiber matt & foot Matt Black:
2880 €
-
Rear diffuser in visible carbon fiber shiny:
7200 €
-
Rear diffuser in visible carbon fiber matt:
6480 €
-
Engine plate in visible carbon fiber:
1200 €
-
Kickplate in visible carbon fiber retroilluminated:
3600 €
-
OPT Black roof painted in black shiny:
12000 €
-
OPT Black roof painted in black matt:
11280 €
-
Side mirror full black painted shiny:
1200 €
-
Side mirror full black painted matt:
1200 €
-
Rear bumper matt black (licence plate area):
960 €
-
Rear bumper shiny black (licence plate area):
1200 €
-
Style Pack - High Gloss Black:
1800 €
-
Style Pack- High Gloss Black:
1800 €
-
Matrix Beam Lights:
3600 €
-
Alleggerita Package Shiny:
42000 €
-
Alleggerita Package Matt:
42000 €
-
Alleggerita engine bonnet in visible carbon fiber shiny:
7200 €
-
Alleggerita engine bonnet in visible carbon fiber matt:
6480 €
-
Alleggerita rear wing in visible carbon fiber shiny:
3600 €
-
Alleggerita rear wing in visible carbon fiber matt:
2880 €
-
Fire Extinguisher bracket:
720 €
-
Lifting System:
3600 €
-
Corsa Tex Pack for Unicolor Trim:
1080 €
-
Corsa Tex Pack for Unicolor Trim:
1080 €
-
Corsa Tex Pack for Contrast Color Trim:
1080 €
-
Corsa Tex Pack for Contrast Color Trim:
1080 €
-
Intérieur Sportiva Trim - Ad Personam:
3840 €
-
Corsa Tex Pack for Sportiva Trim:
1080 €
-
Corsa Tex Pack for Sportiva Trim:
1080 €
-
Intérieur Classica Trim - Ad Personam:
5400 €
-
Air Vents in Matt Carbon:
5400 €
-
Center Tunnel Box in Matt Carbon:
5520 €
-
Instrument Cluster in Matt Carbon:
2400 €
-
Floor mats with leather border and double stitching:
600 €
-
Capets Bicolor (Basic Color/Contrast Color):
600 €
-
Multifunction steering wheel in Full Corsa Tex:
720 €
-
Steering Wheel in Carbon with Corsa Tex sides and red central marker:
3600 €
-
Steering Wheel in Carbon with leather sides and red central marker:
3600 €
-
Safety steering column with electric axial and tilt adjustment:
720 €
-
Sport Seats:
7440 €
-
Ambient Light LED in RGB:
360 €
-
Travel Package Net:
960 €
-
Cupholder and Smoker package:
720 €
-
Sonus Faber Sound System:
5880 €
-
Parking Pack:
4320 €
-
Auxiliary Heater (HVPTC):
1200 €
-
Passenger Display:
3600 €
-
Full High Assistant Pack:
2400 €
-
Lamborghini Vision Pack:
6000 €
-
Vehicle tracking system:
1920 €
-
Accent Color Rims Arancio - Ad Personam:
6000 €
-
Accent Color Rims Rosso - Ad Personam:
6000 €
-
Accent Color Rims Verde - Ad Personam:
6000 €
-
Stitching Option:
1800 €
-
CCB brake calipers Bianco - Ad Personam:
2580 €
-
Livery 1 - Color accent - Arancio Chiaro - Ad Personam:
12000 €
-
Livery 1 - Color accent - Arancio - Ad Personam:
12000 €
-
Livery 1 - Color accent - Bianco - Ad Personam:
12000 €
-
Livery 1 - Color accent - Blu - Ad Personam:
12000 €
-
Livery 1 - Color accent - Bronzo - Ad Personam:
12000 €
-
Livery 1 - Color accent - Giallo - Ad Personam:
12000 €
-
Livery 1 - Color accent - Grigio - Ad Personam:
12000 €
-
Livery 1 - Color accent - Rosso - Ad Personam:
12000 €
-
Livery 1 - Color accent - Verde Chiaro - Ad Personam:
12000 €
-
Livery 1 - Color accent - Verde - Ad Personam:
12000 €
-
Livery 1 - Color accent - Viola - Ad Personam:
12000 €
-
Steering Wheel - Ad Personam:
1884 €
-
Dedication plate - Ad Personam:
1380 €
-
Central Armrest Ad Personam:
504 €
-
Comfort Seat Ad-Personam:
3504 €
-
Door panels - Ad Personam:
1128 €
-
Floor Mats - Ad Personam:
1872 €
-
Fully electric heated and ventilated seats:
4440 €
-
Sport Seats - Ad Personam:
3504 €
-
Seat Belts Bianco Polar (White) - Ad Personam:
1500 €
-
Side mirror in visible carbon fiber matt & foot Shiny Black - Ad Personam:
2880 €
-
Side mirror in visible carbon fiber shiny & foot Matt Black - Ad Personam:
3600 €
-
Side mirror in Matt black & foot Shiny Black - Ad Personam:
2880 €
-
Side mirror in Shiny Black & foot Matt black - Ad Personam:
3600 €
-
Door Switches Frame in Matt Carbon:
1800 €
-
Alternative basic color Rosso Burgundy - Ad Personam:
2400 €
-
Air Scoop and Door Liner in Carbon Look Shiny:
5760 €
-
Air Scoop and Door Liner in Carbon Look Matt:
5040 €
-
Q-citura on CLASSICA Trim:
3000 €
-
Q-citura on CONTRAST COLOR Trim:
3000 €
-
Q-citura on SPORTIVA Trim:
3000 €
-
X-Stitching Pack:
1800 €
-
Colors exterior Basic - Shiny Bianco Monocerus:
0 €
-
Colors exterior Basic - Shiny Blu Astraeus:
0 €
-
Colors exterior Basic - Shiny Giallo Auge:
0 €
-
Colors exterior Basic - Shiny Grigio Nimbus:
0 €
-
Colors exterior Basic - Shiny Nero Noctis:
0 €
-
Colors exterior Basic - Shiny Rosso Mars:
0 €
-
Colors exterior Basic - Shiny Verde Lares:
0 €
-
Colors exterior Pearl - Shiny Verde Mantis:
8880 €
-
Colors exterior Pearl - Shiny Arancio Borealis:
8880 €
-
Colors exterior Pearl - Shiny Giallo Inti:
8880 €
-
Colors Ad Personam Families Tecnica - Matt Nero Nemesis:
15000 €
-
Colors Ad Personam Families Tecnica - Matt Grigio Acheso:
15000 €
-
Colors Ad Personam Families Tecnica - Matt Blu Grifo:
15000 €
-
Colors Ad Personam Families Tecnica - Matt Verde Turbine:
15000 €
-
Ad Personam Palette Request Color Shiny Ad Personam Palette Request Color Shiny:
21600 €
-
Ad Personam Palette Request Color Matt Ad Personam Palette Request Color Matt:
24600 €
-
Colors Ad Personam Families Sportiva - Shiny Grigio Telesto:
12720 €
-
Colors Ad Personam Families Sportiva - Shiny Arancio Xanto:
12720 €
-
Colors Ad Personam Families Sportiva - Shiny Blu Nethuns:
12720 €
-
Colors Ad Personam Families Sportiva - Shiny Viola Pasifae:
12720 €
-
Colors Ad Personam Families Sportiva - Shiny Verde Selvans:
12720 €
-
Colors Ad Personam Families Sportiva - Matt Blu Aegeus:
15000 €
-
Colors Ad Personam Families Sportiva - Matt Verde Alceo:
15000 €
-
Colors Ad Personam Families Sportiva - Matt Viola Nebula:
15000 €
-
Colors Ad Personam Families Sportiva - Matt Grigio Telesto Matt:
15000 €
-
Colors Ad Personam Families Sportiva - Matt Arancio Xanto Matt:
15000 €
-
Ad Personam Palette - Colors Matt Grigio Artis:
24600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Matt Grigio Titans:
24600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Matt Rosso Mimir:
24600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Matt Viola 30th:
24600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Matt Viola Mel:
24600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Matt Arancio Livrea:
24600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Matt Arancio Dac:
24600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Matt Blu Amnis:
24600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Matt Verde Copreo:
24600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Matt Grigio Vulcano:
24600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Matt Verde Aiace:
24600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Matt Grigio China:
24600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Matt Blu Lacus Matt:
24600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Matt Verde Hydra Matt:
24600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Matt Verde Ermes Matt:
24600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Matt Arancio Eclipse Matt:
24600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Matt Blu Marinus Matt:
24600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Matt Arancio Bruciato Matt:
24600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Blu Glauco:
21600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Giallo Tenerife:
21600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Nero Granatus:
21600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Viola Aletheia:
21600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Grigio Hati:
21600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Blu Caelum:
21600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Verde Ermes:
21600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Amaranto:
21600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Grigio Artis Lucido:
21600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Bronzo Hypnos:
21600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Verde Hydra:
21600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Viola Mithras:
21600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Arancio Bruciato:
21600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Arancio Dac Lucido:
21600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Arancio Livrea Lucido:
21600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Blu Sagari:
21600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Bronzo Oreadi:
21600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Verde Viper:
21600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Grigio Acheso Shiny:
21600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Grigio China Shiny:
21600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Arancio Anthaeus Shiny:
21600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Blu Grifo Shiny:
21600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Verde Turbine Lucido:
21600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Blu Lacus:
21600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Arancio Apodis:
21600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Verde Mercurius:
21600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Arancio Eclipse:
21600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Bianco Sapphirus:
21600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Verde Egeria:
21600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Arancio Egon:
21600 €
-
Colors exterior Metallic - Shiny Blu Eleos:
8880 €
-
Colors exterior Metallic - Shiny Nero Helene:
8880 €
-
Colors exterior Metallic - Shiny Rosso Anteros:
8880 €
-
Colors exterior Metallic - Shiny Grigio Keres:
8880 €
-
Colors exterior Metallic - Shiny Marrone Alcestis:
8880 €
-
Colors exterior Matt New Bianco Monocerus Matt:
10920 €
-
Colors exterior Matt New Blu Astraeus Matt:
10920 €
-
Colors exterior Matt New Blu Eleos Matt:
10920 €
-
Colors exterior Matt New Grigio Keres Matt:
10920 €
-
Colors exterior Matt New Grigio Nimbus Matt:
10920 €
-
Colors Ad Personam Families Contemporanea - Shiny Ballon White:
12720 €
-
Colors Ad Personam Families Contemporanea - Shiny Blu Aegir:
12720 €
-
Colors Ad Personam Families Contemporanea - Shiny Rosso Efesto:
12720 €
-
Colors Ad Personam Families Contemporanea - Shiny Blu Okeanos:
12720 €
-
Colors Ad Personam Families Contemporanea - Shiny Verde Gea Lucido:
12720 €
-
Colors Ad Personam Families Contemporanea - Shiny Grigio Crater:
12720 €
-
Colors Ad Personam Families Contemporanea - Shiny Viola Galaxias:
12720 €
-
Colors Ad Personam Families Contemporanea - Matt Blu Arione:
15000 €
-
Colors Ad Personam Families Contemporanea - Matt Rosso Pyra:
15000 €
-
Colors Ad Personam Families Contemporanea - Matt Blu Okeanos Matt:
15000 €
-
Colors Ad Personam Families Contemporanea - Matt Grigio Crater Matt:
15000 €
-
Colors Ad Personam Families Contemporanea - Matt Verde Gea Matt:
15000 €
-
Colors Ad Personam Families Contemporanea - Matt Viola Galaxiax Matt:
15000 €
-
Colors Ad Personam Families Eclettica - Shiny Blu Cepheus:
12720 €
-
Colors Ad Personam Families Eclettica - Shiny Oro Elios:
12720 €
-
Colors Ad Personam Families Eclettica - Shiny Blu Uranus:
12720 €
-
Colors Ad Personam Families Eclettica - Matt Blu Seiler:
15000 €
-
Colors Ad Personam Families Eclettica - Matt Oro Elios Matt:
15000 €
-
Colors Ad Personam Families Eclettica - Matt Blu Uranus Matt:
15000 €
-
Colors Ad Personam Families Classica - Shiny Verde Scandal:
12720 €
-
Colors Ad Personam Families Classica - Shiny Blu Le Mans:
12720 €
-
Colors Ad Personam Families Classica - Shiny Giallo:
12720 €
-
Colors exterior Metallic - Shiny Bianco Icarus:
8880 €
-
Colors Ad Personam Families Eclettica - Shiny Verde Citrea:
12720 €
-
Colors Ad Personam Families Eclettica - Matt Verde Citrea Matt:
15000 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Azzurro Thetys:
21600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Grigio Antares:
21600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Shiny Grigio Liqueo:
21600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Matt Grigio Adamas:
24600 €
-
Ad Personam Palette - Colors Matt Bronzo Serse:
24600 €
