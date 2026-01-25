Avec un prix de base fixé à 310 084€ en France (auxquels il faut hélas ajouter un malus écologique français 2026 de 80 000€), la nouvelle Lamborghini Temerario se place dans la fourchette haute des prix de la catégorie : une Ferrari 296 GTB (V6 hybride de 830 chevaux) demande 287 737€ au minimum, la McLaren 750S (V8 biturbo de 750 chevaux) exige au moins 302 438€ et sa petite sœur l’Artura (V6 biturbo hybride de 700 chevaux) 250 598€. La Chevrolet Corvette Z06 (V8 atmosphérique de 645 chevaux) reste plus abordable à 209 900€ et dans un autre genre, la Porsche 911 Turbo S se facture 275 400€. Rappelons que la Ferrari 296 GTB et la McLaren Artura échappent au malus maximal français grâce à leur mécanique hybride rechargeable moins émettrice en CO2 à l’homologation WLTP que celle de la Temerario et ses 272 g/km.

A retenir : une nouvelle race à apprivoiser

Doit-on regretter ce fameux V10 atmosphérique de Lamborghini qui a fait tant rêver pendant plus de deux décennies ? Les puristes répondront que oui mais cette nouvelle Temerario ne possède pas « juste » un V8 biturbo comme les autres pour s’adapter aux normes. Non, les ingénieurs de Lamborghini ont préféré, plutôt que d’associer simplement le V10 aux trois moteurs électriques comme la Revuelto avec son V12 hybride rechargeable, en profiter pour innover et partir dans une direction très différente. Le résultat n’atteint pas le degré d’extase sonore du dix cylindres atmosphérique, mais il offre un caractère assez captivant à découvrir, ne ressemble à aucun autre moteur au monde et s’impose effectivement comme une vraie mécanique d’exception. Contrairement à la Huracan, la Temerario peut aussi battre ses concurrentes en performances pures. De là à dire si on la préfère à une Ferrari 296 GTB ou une McLaren 750S, il faudra un essai plus poussé pour faire le tour de cette question.

Caradisiac a aimé

La polvyalence de haut niveau

Les performances qui font un bond gigantesque par rapport à la Huracan

Le moteur vraiment hors normes

Caradisiac n'a pas aimé

Le design moins fort que celui de ses prédécesseurs ?

Impossible d'oublier le V10

La masse qui augmente beaucoup