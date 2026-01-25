On a eu très peur d’être déçu par la nouvelle Lamborghini Temerario, renonçant au V10 après plus de 20 ans de bonheur
5. Notre note de la Lamborghini Temerario
La Lamborghini Temerario (920 chevaux, 310 084€) s'évalue dans la catégorie des super-sportives d'exception qui compte :
-La Ferrari 296 GTB (830 chevaux, 287 737€).
-La McLaren 750S (750 chevaux, 302 438€).
-La McLaren Artura (700 chevaux, 250 598€).
-La Porsche 911 Turbo S (711 chevaux, 275 400€).
-La Chevrolet Corvette Z06 (645 chevaux, 209 900€).
|Lamborghini Temerario
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|16,7 /20
