Lamborghini Temerario

On a eu très peur d’être déçu par la nouvelle Lamborghini Temerario, renonçant au V10 après plus de 20 ans de bonheur

5. Notre note de la Lamborghini Temerario

 

La Lamborghini Temerario (920 chevaux, 310 084€) s'évalue dans la catégorie des super-sportives d'exception qui compte :

-La Ferrari 296 GTB (830 chevaux, 287 737€).

-La McLaren 750S (750 chevaux, 302 438€).

-La McLaren Artura (700 chevaux, 250 598€).

-La Porsche 911 Turbo S (711 chevaux, 275 400€).

-La Chevrolet Corvette Z06 (645 chevaux, 209 900€).

Budget
  • 6.43
Pratique
  • 8.5
Rapport prix/équipements
  • 8.67
Sur la route
  • 9.44
Sécurité
  • 8.67
Note globale : 16,7 /20
Explication des critères de notation
