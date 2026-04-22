Le Mercedes CLA hybride va vous faire aimer l’électrique

Gabarit, aérodynamique, autonomies annoncées : la Mercedes CLA électrique s’inspire de la Tesla Model 3 tout en ajoutant le raffinement typique de la marque à l’Étoile et des temps de charge canons. De quoi faire vaciller le trône de celle qui a démocratisé le déplacement « zéro émission » ? Réponse à l’issue d’un trajet Paris-Mulhouse avec les versions annonçant plus de 700 km avant de ravitailler : 250 + pour l’Allemande, Grande Autonomie Propulsion pour l’Américaine.