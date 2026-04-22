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Mercedes Cla 3

Essai

Le Mercedes CLA hybride va vous faire aimer l’électrique

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

1  

5. La fiche technique de la Mercedes CLA 200 hybride

 

Le Mercedes CLA hybride va vous faire aimer l’électrique

Les chiffres clés

Mercedes Cla 3 III 1.5 200 AMG LINE 8F-EDCT
Généralités  
Finition AMG LINE
Date de commercialisation 04/11/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,73 m
Largeur sans rétros 1,85 m
Hauteur 1,45 m
Empattement 2,79 m
Volume de coffre mini 405 L
Nombre de portes 4
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 705 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Essence
Puissance fiscale 9 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes
Cylindrée 1 499 cm3
Puissance 183 ch
Couple 250 Nm à 1 750 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 8
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 232 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8 s
Volume du réservoir 43 L
Emissions de CO2 111 g/km (wltp)
Bonus malus max 1060
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