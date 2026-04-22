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Mercedes Cla 3

Essai

Le Mercedes CLA hybride va vous faire aimer l’électrique

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

0  

4. L'évaluation de la Mercedes CLA hybride face à la concurrence

 

Le Mercedes CLA hybride va vous faire aimer l’électrique

La Mercedes CLA 200 hybride, à partir de 50 200 €, est évaluée dans la catégorie des coupés à 4 portes premium qui comprend notamment : 

L'Audi A3 berline TFSI 150 S-Line : 42 135 €

La BMW serie 2 Gran Coupé 220 M Sport Design : 45 550 €

 

Mercedes CLA 200 hybride AMG Line
Budget
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
 
Pratique
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Rapport prix/équipements
  • 8.83
  • 8.83
  • 8.83
  • 8.83
  • 8.83
 
Sur la route
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
 
Sécurité
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
 
Note globale : 14,4 /20
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