3. Pourquoi la Mercedes CLA hybride 2026 est-elle plus chère que sa version électrique
Le CLA hybride est nettement plus grand mais aussi nettement plus cher que ses concurrents historiques. Avec un prix d'appel supérieur de près de 6 000 € par rapport à l'Audi A3 berline. Ce tarif s'explique par son nouveau statut de "Voiture de l'Année 2026" et un équipement technologique de série beaucoup plus généreux (double dalle numérique, IA MBUX). La BMW Série 2 Gran Coupé se place intelligemment entre ses deux compatriotes. Si l'entrée de gamme reste raisonnable, les prix s'envolent dès que l'on choisit les versions X Drive ou M Sport, rejoignant alors les tarifs d'une CLA 200 bien optionnée (autour de 55 000 €). L'A3 Berline demeure la plus accessible.
A retenir : pour les réfractaires à l'électrique
La Mercedes CLA hybride réussit son pari de séduire les gros rouleurs grâce à une sobriété notable, capable de rivaliser avec le diesel sur les longs trajets. Si son agrément en ville mériterait d’être plus abouti, elle se rattrape par un confort de haut vol et un arsenal technologique de pointe. Elle justifie son tarif élevé par un comportement routier sain et une présentation intérieure spectaculaire. Toutefois, la question de l’usage demeure car la version électrique, plus agréable à conduire avec une autonomie convenable et une vitesse de recharge élevée est vendue nettement moins cher. Le CLA hybride se destine donc à ceux qui ne sont pas encore prêts à abandonner totalement le thermique.
Caradisiac a aimé
- Le design élégant
- La qualité de présentation valorisante
- La faible consommation en carburant
- Le tenue de route engageante et le confort
Caradisiac n'a pas aimé
- Les tarifs élevés
- L'hybridation brutale en ville
- La boîte de vitesses lente en usage urbain
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|III 1.5 200 4MATIC AMG LINE 8F-EDCT
|119 (wltp)
|57 750 €
|€
|III 1.5 200 4MATIC BUSINESS LINE 8F-EDCT
|119 (wltp)
|54 200 €
|€
|III 1.5 200 4MATIC BUSINESS LINE EXECUTIVE 8F-EDCT
|119 (wltp)
|60 750 €
|€
|III 1.5 200 4MATIC PROGRESSIVE LINE 8F-EDCT
|119 (wltp)
|53 000 €
|€
|III 1.5 200 AMG LINE 8F-EDCT
|111 (wltp)
|55 000 €
|€
|III 1.5 200 BUSINESS LINE 8F-EDCT
|111 (wltp)
|51 450 €
|€
|III 1.5 200 BUSINESS LINE EXECUTIVE 8F-EDCT
|111 (wltp)
|58 000 €
|€
|III 1.5 200 PROGRESSIVE LINE 8F-EDCT
|111 (wltp)
|50 250 €
|€
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