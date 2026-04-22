La Mercedes Cla 200 est disponible en France en 4 finitions.



Finition Progressive Line : à partir de 50 250 €

Cette finition constitue l'entrée de gamme et met l'accent sur un équilibre entre élégance et technologie. À l'extérieur, elle se distingue par une calandre au motif étoilé Mercedes-Benz chromé avec un contour éclairé, des jantes de 17 pouces (43,2 cm) à construction allégée et un toit panoramique de série. L'habitacle est doté de sièges confort en garniture ARTICO/tissu noir, d'un volant sport multifonction en cuir et d'un double écran comprenant une instrumentation digitale de 10,25 pouces et un écran central tactile de 14 pouces. Côté fonctionnalités, elle intègre déjà la reconnaissance faciale, une caméra à selfie/vidéo, le chauffage des sièges avant et le pack rétroviseurs.



Finition AMG Line : à partir de 55 000 €

La ligne AMG Line apporte une orientation nettement plus sportive au coupé 4 portes. Elle enrichit la dotation précédente avec un kit carrosserie spécifique comprenant des jupes avant et arrière AMG ainsi que des habillages de bas de caisse en noir brillant. Elle est équipée de jantes alliage AMG de 18 pouces (45,7 cm) et de projecteurs LED hautes performances. À l'intérieur, l'ambiance est plus dynamique grâce à des sièges sport en ARTICO/microfibre MICROCUT avec surpiqûres rouges, un pédalier sport en acier inoxydable et un volant sport en cuir Nappa avec méplat et palettes de changement de rapports. Elle bénéficie également de l'éclairage d'ambiance et du système KEYLESS-GO avec poignées de porte affleurantes.

Finition Business Line : à partir de 51 450 €

Spécifiquement pensée pour les besoins professionnels, cette finition reprend l'essentiel des équipements de la Progressive Line tout en optimisant certains aspects pratiques. Elle inclut de série la peinture métallisée et l'intégration smartphone MBUX (Apple CarPlay et Android Auto). Bien que basée sur l'esthétique de la Progressive Line, elle intègre des éléments du Pack Advanced Plus, comme l'éclairage d'ambiance et le système de charge sans fil pour smartphone à l'avant, afin d'améliorer le confort lors des longs trajets professionnels.

Finition Business Line Executive : à partir de 58 000 €

Il s'agit du niveau le plus complet, combinant les attributs sportifs de l'AMG Line avec des équipements de confort haut de gamme. En plus du Pack Sport Black (éléments extérieurs noir brillant et vitrage teinté), elle intègre le Pack Mémoires qui permet de mémoriser les réglages électriques des sièges et des rétroviseurs pour le conducteur et le passager. Elle se démarque enfin par l'adoption de projecteurs technologiques MULTIBEAM LED, offrant une gestion adaptative du faisceau lumineux pour une sécurité accrue de nuit.

Le point techno : une version de base riche en équipement De série, toutes les CLA offrent l’avertisseur d’angle mort, l’aide au maintien de file, le régulateur de vitesse actif, ou encore l’aide au stationnement, les feux de route adaptatifs, le centrage sur la voie. De série, on dispose d’une IA conversationnelle, d'un écran face au passager comportant des jeux, voire une caméra de reconnaissance faciale pouvant prendre des selfies.