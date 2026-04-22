2. Mercedes CLA 200 (2026) : Quelle finition choisir pour ne pas payer trop cher ?
La Mercedes Cla 200 est disponible en France en 4 finitions.
Finition Progressive Line : à partir de 50 250 €
Cette finition constitue l'entrée de gamme et met l'accent sur un équilibre entre élégance et technologie. À l'extérieur, elle se distingue par une calandre au motif étoilé Mercedes-Benz chromé avec un contour éclairé, des jantes de 17 pouces (43,2 cm) à construction allégée et un toit panoramique de série. L'habitacle est doté de sièges confort en garniture ARTICO/tissu noir, d'un volant sport multifonction en cuir et d'un double écran comprenant une instrumentation digitale de 10,25 pouces et un écran central tactile de 14 pouces. Côté fonctionnalités, elle intègre déjà la reconnaissance faciale, une caméra à selfie/vidéo, le chauffage des sièges avant et le pack rétroviseurs.
Finition AMG Line : à partir de 55 000 €
La ligne AMG Line apporte une orientation nettement plus sportive au coupé 4 portes. Elle enrichit la dotation précédente avec un kit carrosserie spécifique comprenant des jupes avant et arrière AMG ainsi que des habillages de bas de caisse en noir brillant. Elle est équipée de jantes alliage AMG de 18 pouces (45,7 cm) et de projecteurs LED hautes performances. À l'intérieur, l'ambiance est plus dynamique grâce à des sièges sport en ARTICO/microfibre MICROCUT avec surpiqûres rouges, un pédalier sport en acier inoxydable et un volant sport en cuir Nappa avec méplat et palettes de changement de rapports. Elle bénéficie également de l'éclairage d'ambiance et du système KEYLESS-GO avec poignées de porte affleurantes.
Finition Business Line : à partir de 51 450 €
Spécifiquement pensée pour les besoins professionnels, cette finition reprend l'essentiel des équipements de la Progressive Line tout en optimisant certains aspects pratiques. Elle inclut de série la peinture métallisée et l'intégration smartphone MBUX (Apple CarPlay et Android Auto). Bien que basée sur l'esthétique de la Progressive Line, elle intègre des éléments du Pack Advanced Plus, comme l'éclairage d'ambiance et le système de charge sans fil pour smartphone à l'avant, afin d'améliorer le confort lors des longs trajets professionnels.
Finition Business Line Executive : à partir de 58 000 €
Il s'agit du niveau le plus complet, combinant les attributs sportifs de l'AMG Line avec des équipements de confort haut de gamme. En plus du Pack Sport Black (éléments extérieurs noir brillant et vitrage teinté), elle intègre le Pack Mémoires qui permet de mémoriser les réglages électriques des sièges et des rétroviseurs pour le conducteur et le passager. Elle se démarque enfin par l'adoption de projecteurs technologiques MULTIBEAM LED, offrant une gestion adaptative du faisceau lumineux pour une sécurité accrue de nuit.
Le point techno : une version de base riche en équipement
De série, toutes les CLA offrent l’avertisseur d’angle mort, l’aide au maintien de file, le régulateur de vitesse actif, ou encore l’aide au stationnement, les feux de route adaptatifs, le centrage sur la voie. De série, on dispose d’une IA conversationnelle, d'un écran face au passager comportant des jeux, voire une caméra de reconnaissance faciale pouvant prendre des selfies.
Equipements et options
Version : III 1.5 200 AMG LINE 8F-EDCT
Equipements de sécurité
Airbag genou
Désactivation automatique de l'airbag passager AV
ABS (anti-blocage de roues), ASR (antipatinage), BAS (freinage d'urgence assisté)
Airbags frontaux pour le conducteur et le passager AV
Airbag central
Détecteur d'occupation de siège pour sièges AR
Airbags latéraux conducteur et passager AV (airbags combinés thorax et bassin)
Service connecté : Assistant de feux de route adaptatifs
Service connecté : fonction de redémarrage
Système de contrôle de la pression des pneus
Contrôle de la traction (TCS)
Equipements de confort
Sièges AV chauffants
Pack Rétroviseurs
Connexion Bluetooth pour téléphone portable
Volant Sport multifonction en cuir Nappa
Climatisation automatique THERMATIC
Radio digitale
Fixations iSize pour siège-enfant avec sangle Top Tether aux places extérieures AR
Sièges Sport
Détecteur d'occupation de siège pour sièges AR
Service Connecté : Navigation MBUX
Ecran conducteur
Ecran central
Instrumentation digitale avec écran conducteur 10,25"
Statut des ceintures de sécurité AR
Baguettes de ligne de ceinture et de bas de glaces noires brillant
Console centrale à deux niveaux avec un compartiment de rangement fermé
Dossiers des sièges AR rabattables selon un rapport de 40/20/40
Double porte-gobelet dans la console centrale
Filet à bagages sur le dossier des sièges AV
Filets de charge sur les côtés du coffre
Sièges réglables manuellement
Vitres AV électriques
Verrouillage centralisée
Pack Siège sport AMG Line
Esthétique / Carrosserie
Toit panoramique
Jantes alliage AMG 45,7 cm (18") à 5 branches
Peinture uni
Filet à bagages sur le dossier des sièges AV
Autres équipements
Tapis de sol velours AMG
Ciel de pavillon en tissu Noir
Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz
Projecteurs LED hautes performances
AMG Line
Soutien lombaire à 4 réglages
Gilet de sécurité pour le conducteur
Pack USB Plus
Eclairage d'ambiance
Système de recharge sans fil pour smartphones à l'AV
TIREFIT
Avertisseur sonore pour les piétons
Pneus été
Protection des piétons
Caméra pour vidéo et selfie
Rappel passif de présence de personnes
Eclairage de proximité avec projection du logo Mercedes-Benz
Service connecté : MB.DRIVE PARKING ASSIST
Service Connecté : Live Traffic Information MBUX
Module de communication (5G)
Reconnaissance faciale
Service connecté : fonction de limitation de vitesse
Service connecté : adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire
Service connecté : Assistant de régulation de distance DISTRONIC
Assistant d'angle mort
Assistant de franchissement de ligne
Service connecté : Assistant de signalisation routière
Avertissement de limitation de vitesse
Freinage d'urgence assisté
Fonction d'Arrêt d'urgence
Fonction directionnelle pour les manoeuvres d'évitement
Avertisseur de sortie
Assistant de manoeuvre
Caméra de recul
Assistant d'angle mort plus
Avertissement de niveau de liquide pour les fluides de fonctionnement
Pack Advanced Plus avec services connectés
Prise 12 V pour le passager AV
Inserts décoratifs en aluminium clair façon carbone
Service connecté : équipements de série
Calandre éclairée avec le motif étoilé Mercedes-Benz en chrome
Train de roulement confort à niveau surbaissé
DYNAMIC SELECT avec différents modes de conduite
Système de surveillance de temps de conduite ASSYST
Habillage de bas de caisse en finition noir brillant
Garniture décorative sur le tableau de bord passager au motif étoile Mercedes, non éclairée
Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé
Protège-radiateur éclairé avec Mercedes-Benz Pattern en chrome
Seuils de porte avec inscription Mercedes-Benz non éclairés
4 crochets dans le coffre
Pédalier Sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noirs
Jupe AV avec insert décoratif chromé
Buses de ventilation en argent
Jupe AR finition noir brillant avec baguette décorative en chrome
Garniture en ARTICO/microfibre MICROCUT noir, surpiqûres rouges
Boîte de vitesse automatique à 8 rapports à double embrayage 8G-eDCT avec système hybride 48V
Options disponibles
-
Climatisation automatique THERMOTRONIC:
650 €
-
Vitres latérales AR et lunette AR en verre teinté foncé:
400 €
-
Peinture métallisée:
900 €
-
Système PRE-SAFE:
250 €
-
Projecteurs MULTIBEAM à LED:
600 €
-
Volant Sport multifonction en cuir:
0 €
-
Protection volumétrique:
0 €
-
Déflecteur AMG:
0 €
-
Suppression du volant bicolore:
0 €
-
Personnalisation sonore:
0 €
-
Ceintures de sécurité rouges MANUFAKTUR:
0 €
-
Affichage tête haute:
900 €
-
Poignées de porte affleurantes:
0 €
-
Dispositif d'attelage et ESP avec système de stabilisation de la remorque:
1200 €
-
Kit de carrosserie AMG:
0 €
-
Accoudoir AR:
0 €
-
Système multimédia MBUX:
0 €
-
Pneus sport:
400 €
-
Numéro d'identification du véhicule VIN:
0 €
-
Protection partielle de transport:
0 €
-
Protection complète de transport:
0 €
-
Inserts décoratifs en bois Chêne marron Pont de bateau à pores ouverts avec lignes en aluminium:
400 €
-
Inserts décoratifs en bois Bouleau gris à pores ouverts:
350 €
-
Inserts décoratifs en fibres naturelles blanc mat silent lines:
350 €
-
Inserts décoratifs en aluminium brossé clair:
250 €
-
Service connecté : Fonction massage à l'AV:
100 €
-
Inserts décoratifs façon anodisé anthracite:
0 €
-
Service connecté : MB.DRIVE ASSIST:
1800 €
-
Service connecté : MB.DRIVE PARKING ASSIST 360:
600 €
-
Service connecté : Protection du véhicule GUARD 360°:
250 €
-
Service connecté : Protection du véhicule GUARD 360° Plus:
650 €
-
Service connecté : Divertissement MBUX, 3 ans:
250 €
-
Service connecté : intégration pour smartphone MBUX:
400 €
-
Service connecté : Apple CarPlay:
0 €
-
Service connecté : Android Auto:
0 €
-
Bandeau AR lumineux:
0 €
-
Service connecté : Réalité augmentée pour la navigation MBUX:
550 €
-
Alarme antivol et antieffraction avec prééquipement pour détection de collision:
0 €
-
Alarme antivol et antieffraction avec armement passif:
0 €
-
Service connecté : Assistant de changement de voie:
0 €
-
Service connecté : Assistant directionnel:
0 €
-
Service connecté : PARKTRONIC:
0 €
-
Service connecté : Assistant de stationnement:
0 €
-
Service connecté : Caméras panoramiques:
0 €
-
Garniture en ARTICO noir / rouge power:
200 €
-
Garniture en cuir noir / vert énergie:
1750 €
-
Garniture en cuir marron truffe / noir:
0 €
-
Garnitures ARTICO / Microfibre MICROCUT noir / blanc perle, surpiqûre rouge:
200 €
-
Système multimédia MBUX:
0 €
-
Suppression du badge modèle à l'AR:
0 €
-
Service connecté : MB.DRIVE Standard:
0 €
-
Guide utilisateur - Français:
0 €
-
Système de sonorisation Surround Burmester 3D:
1100 €
-
Jantes alliage AMG 45,7 cm (18") à 5 branches noir brillant/naturel brillant:
250 €
-
Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") à 5 doubles branches noir brillant/naturel brillant:
750 €
-
Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") à 5 branches noir brillant/naturel brillant:
900 €
-
Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") multibranches noir brillant et dark platin gloss/naturel brillant:
0 €
-
Airbags latéraux AR:
150 €
-
Sonorité sportive du moteur:
0 €
-
Volant sport multifonctions ARTICO:
0 €
-
Tapis de coffre noir réversible:
100 €
-
Suppression des ceintures de sécurité rouges MANUFAKTUR:
0 €
-
AMG Line Plus:
2400 €
-
Assistant de feux de route adaptatifs Plus:
0 €
-
Dispositif de commande manuelle Easy Speed:
0 €
-
Cache-pédales:
0 €
-
Déplacement du commodo:
0 €
-
Ouverture de la boucle de ceinture pour le conducteur:
0 €
-
Installation de la pédale d'accélérateur:
0 €
-
Rehausse de pédale:
0 €
-
Pommeau de volant gauche:
0 €
-
Montage d'aides à la conduite pour personnes handicapées:
0 €
-
Pommeau de volant droit:
0 €
-
Dispositif de commande manuelle Classic:
0 €
-
Dispositif de commande manuelle Classic revêtu de cuir:
0 €
-
Aide au bouclage et débouclage de ceinture côté passager AV:
0 €
-
Dispositif de commande manuelle Easy Speed revêtu de cuir:
0 €
-
Décalage du siège à gauche vers l'AR:
0 €
-
Décalage du siège à droite vers l'AR:
0 €
-
Protection de l'entrée à droite dans le ton noir:
0 €
-
Protection de seuil gauche en noir:
0 €
-
Service connecté : Pre-installation pour clé digitale sur smartphone:
0 €
-
Volant sport multifonctions ARTICO:
0 €
-
Service connecté : MB.CONFORT PACK ENERGIZING:
250 €
-
Vision Control:
0 €
-
Garniture en Cuir Noir:
1600 €
-
Peinture métallisée Argent High-Tech:
900 €
-
Peinture métallisée Bleu limpide:
900 €
-
Peinture métallisée Noir Cosmos:
900 €
-
Peinture uni MANUFAKTUR Gris Alpine:
1900 €
-
Peinture métallisée MANUFAKTUR Rouge Patagonie:
1200 €
-
Peinture Noir cosmos magno MANUFAKTUR Noir Cosmos:
0 €
-
Peinture uni Blanc Polaire:
350 €
-
Peinture uni Aqua Mint:
350 €
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