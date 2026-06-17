Avec son Uncharted, Subaru continue son aventure dans l'électrique

6. La fiche technique du Subaru Uncharted
Les chiffres clés
|Subaru Uncharted 167 KW FWD 2XPERIENCE
|Généralités
|Date de commercialisation
|16/06/2026
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|60 mois
|Intervalles de révision en km
|15 000 km
|Dimensions
|Longueur
|4,53 m
|Largeur sans rétros
|1,87 m
|Hauteur
|1,62 m
|Empattement
|2,75 m
|Volume de coffre mini
|403 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1 915 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Puissance fiscale
|5 CV
|Puissance moteur
|221 ch|trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|588 km
|Capacité batterie
|77 kWh
|Type batterie
|77
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|160 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|7.4 s
|Emissions de CO2
|NC
|Bonus malus max
|ZERO
Photos (27)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération