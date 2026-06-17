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Subaru Uncharted

Essai

Avec son Uncharted, Subaru continue son aventure dans l'électrique

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Stéphane Schlesinger

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6. La fiche technique du Subaru Uncharted

 

Avec son Uncharted, Subaru continue son aventure dans l'électrique

 

Les chiffres clés

Subaru Uncharted 167 KW FWD 2XPERIENCE
Généralités  
Date de commercialisation 16/06/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 60 mois
Intervalles de révision en km 15 000 km
Dimensions  
Longueur 4,53 m
Largeur sans rétros 1,87 m
Hauteur 1,62 m
Empattement 2,75 m
Volume de coffre mini 403 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 915 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 5 CV
Puissance moteur 221 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 588 km
Capacité batterie 77 kWh
Type batterie 77
Performances / consommation  
Vitesse maximum 160 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.4 s
Emissions de CO2 NC
Bonus malus max ZERO
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