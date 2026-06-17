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Subaru Uncharted

Essai

Avec son Uncharted, Subaru continue son aventure dans l'électrique

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Stéphane Schlesinger

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3. Les prix du Subaru Uncharted sont correctement placés vu l’équipement proposé

 

Avec son Uncharted, Subaru continue son aventure dans l'électrique

En version 2XStart, l’Uncharted s’affiche à 36 990 €. Comme il est fabriqué au Japon, il ne bénéficie d’aucune prime gouvernementale, mais son prix demeure attractif vu l’équipement. De série, il offre la clim auto bizone, radars de stationnement AV/AR, caméra de recul, la pompe à chaleur, le planificateur d’itinéraire (très sommaire), la réplication de smartphone sans fil Carplay/Android Auto, le double dock à induction, le GPS, le système audio à 6 HP, ou encore les sièges avant chauffants.

À 41 990 €, outre une plus grosse batterie et une puissance supérieure, la 2XPerience ajoute notamment le toit panoramique, la sellerie en cuir synthétique noir, les sièges avant à réglages électriques, la banquette arrière chauffante, la caméra à 360°, la hi-fi Harman/Kardon à 8 HP, le hayon motorisé et les rails de toit.

Enfin, à 47 990 €, le 4XPerience devient un 4x4, gagne en puissance, ajoute des modes de conduite liés à un usage tout-terrain, et des jantes de 20 pouces en alliage.

À noter, et c’est une spécialité de Subaru France, que les Uncharted 2 roues motrices peuvent bénéficier d’un 2e jeu de jantes alliage ACC, noires ou dorées (1 290 €), et que toutes sont éligibles au volant personnalisé en Alcantara (hors de prix à 1 890 €) voire au pack STE (comprenant jantes et stickers), à 1 990 € sur les 4x2, et 2 490 € sur la 4x4. Notons enfin qu’en réalisant l’entretien en réseau, la garantie peut être portée à 10 ans ou 200 000 km.

Avec son Uncharted, Subaru continue son aventure dans l'électrique

Le point techno

Toutes les Uncharted bénéficient en série d’une panoplie complète d’aide à la conduite, comprenant le centrage sur la voie, le régulateur de vitesse actif, le ralentissement auto avant un virage (débrayable), l’aide au changement de voie, ou encore les feux de route automatique. Tout ceci fonctionne correctement, sans être trop intrusif.

 

 

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