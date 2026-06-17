Avec son Uncharted, Subaru continue son aventure dans l'électrique

Par ses prix (dès 36 990 €), l’Uncharted se positionne favorablement même s’il n’est pas éligible au bonus gouvernemental. Sur le segment C des SUV électriques, ce n’est pas de trop car il affronte des concurrents bien établis comme le Peugeot e-3008, confortable mais nettement plus cher, ou encore la redoutable Skoda Elroq, aux tarifs agressifs, dès 33 810 €, plus en tout cas que la Nissan Leaf dès 36 900 €, voire que le Renault Scenic (dès 41 990 €). Volkswagen propose son ID.4 dès 41 500 €, plus spacieux que le Subaru, mais aussi bien plus cher, alors qu’à 32 990 €, le MGS5 affiche un sacré argument tarifaire, tout comme le Leapmotor B10 (dès 29 900 €). À 36 850 €, le Hyundai Kona est plus petit, mais à 36 600 €, on a, évidemment, le Toyota CH-R +. Un poil moins onéreux que l’Uncharted, il est techniquement identique mais aussi légèrement moins équipé (il n’a pas le chargeur 22 kW).

Notre bilan : une offre séduisante mais à peaufiner

Vu les choix opérés par Subaru en matière d’équipements et de garantie, l’Uncharted constitue un SUV tout à fait pertinent. En effet, il couvre bien ses bases, avec une consommation modérée qui, alliée à une batterie de bonne capacité (dans le cas de la 2XPerience) se traduit par une autonomie très intéressante. Le comportement dynamique efficace et les bonnes performances, synonymes de bel agrément de conduite, ne gâchent rien. Restent des défauts, dont la fermeté de la suspension est le plus criant. On déplore aussi une habitabilité arrière et un coffre juste moyens, une finition sans éclat et des aspects pratiques banals. Enfin, un planificateur d’itinéraire digne de ce nom ne serait pas du luxe…

Caradisiac a aimé

La faible consommation

Le comportement routier dynamique

L’autonomie intéressante

L’agrément de conduite

Les performances

Le rapport prix/équipement favorable

La recharge dans la bonne moyenne

La garantie jusqu’à 10 ans Caradisiac n’a pas aimé La suspension trop sèche

La finition moyenne

L’habitabilité arrière et le coffre banals

Le manque d’aspects pratiques