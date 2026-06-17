Avec son Uncharted, Subaru continue son aventure dans l'électrique

À basse vitesse, on note déjà une certaine sécheresse de la suspension sur les dos d’ânes. Ensuite, quand on accélère vivement, le train manque de tenue. Roues droites sur chaussée sèche et lisse, tout va bien. Mais si on a donné un peu de braquage, la roue intérieure patine nettement, alors que sur les aspérités, on relève de menus effets de couple dans le volant. C’est plus sensible que réellement nuisible à la sécurité, mais ça surprend d’autant plus que par ailleurs, le comportement routier se signale par sa grande rigueur. Certes, la suspension demeure trop ferme sur route non lisse, ce qui dégrade le confort, mais la voiture, très équilibrée en courbe, jouit d’un grip latéral élevé, et conserve une belle neutralité quand on freine en appui. De plus, la direction, précise et plutôt consistante, permet de sentir correctement l’Uncharted. Par ailleurs, on constate que plus on augmente la vitesse, plus la suspension absorbe les inégalités, alors que les mouvements de caisse demeurent bien contenus. La voiture est donc vive dynamiquement, ce qui complète fort bien un moteur costaud délivrant de jolies reprises. En usage courant, on n’a pas besoin de plus. Enfin, le freinage apparaît efficace. On regrette d’autant plus les trépidations de suspension car avec davantage de douceur, on se sentirait vraiment bien porté, l’insonorisation étant soignée.

Des watts au compte-goutte

Nous avons testé l’Uncharted 221 ch en Champagne, en ville, sur départementale et un chouïa de 4-voies à 110 km/h : la consommation moyenne est ressortie à 15,5 kWh/100 km sans tellement ménager la voiture. Sur un trajet plus paisible d’une grosse trentaine de km, entre l’hôtel et la gare TGV de Reims, la Subaru s’est contentée de 12 kWh/100 km (18 degrés ambiants), ce qui est vraiment intéressant. Là, on peut cibler les 600 km d’autonomie, sans certes dépasser les 90 km/h : patience et concentration exigées. Plus généralement, on peut tabler sur 450 km en usage courant, sans rouler à 130 km/h. Pour la recharge, on peut se reporter à l’essai que j’ai réalisé au volant du Solterra, si ce n’est qu’on peut préchauffer la batterie manuellement pour une charge plus rapide : on nous a promis que les 150 kW pouvaient être dépassés, ce que nous n’avons pas eu l’occasion de constater. Dernier point : nous avons effectué une petite boucle au volant de la 4Xperience. Outre des performances supérieures, cette version prodigue un bien meilleur confort de roulement…