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Subaru Uncharted

Essai

Avec son Uncharted, Subaru continue son aventure dans l'électrique

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Stéphane Schlesinger

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5. Subaru Uncharted - L’évaluation dans la catégorie, 38 critères analysés et notés

 

Avec son Uncharted, Subaru continue son aventure dans l'électrique

Le Subaru Uncharted (à partir de 165 ch et 36 490 €) s’évalue dans la catégorie des SUV électriques moyens qui compte notamment :

- BYD Atto 3 Evo : dès 204 ch et 38 990 €

- Citroën e-C5 Aircross : dès 213 ch et 40 290 €

- Ford Explorer : dès 190 ch et 39 990 €

- Hyundai Kona : dès 156 ch et 36 850 €

- Leapmotor B10 : dès 218 ch et 29 990 €

- Peugeot E-3008 : dès 210 ch et 42 140 €

Renault Scenic e-tech : dès 170 ch et 41 990 €

- Skoda Elroq : dès 204 ch et 37 930 €

- Toyota CH-R + : dès 165 ch et 36 990 €

- Volkswagen ID.4 : dès 190 ch et 41 500 €

Subaru Uncharted 2026
Budget
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Pratique
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Rapport prix/équipements
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Sur la route
  • 7.29
  • 7.29
  • 7.29
  • 7.29
  • 7.29
 
Sécurité
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
 
Autonomie
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Note globale : 13,6 /20
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