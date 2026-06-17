Avec son Uncharted, Subaru continue son aventure dans l'électrique

Le Subaru Uncharted (à partir de 165 ch et 36 490 €) s’évalue dans la catégorie des SUV électriques moyens qui compte notamment :

- BYD Atto 3 Evo : dès 204 ch et 38 990 €

- Citroën e-C5 Aircross : dès 213 ch et 40 290 €

- Ford Explorer : dès 190 ch et 39 990 €

- Hyundai Kona : dès 156 ch et 36 850 €

- Leapmotor B10 : dès 218 ch et 29 990 €

- Peugeot E-3008 : dès 210 ch et 42 140 €

- Renault Scenic e-tech : dès 170 ch et 41 990 €

- Skoda Elroq : dès 204 ch et 37 930 €

- Toyota CH-R + : dès 165 ch et 36 990 €

- Volkswagen ID.4 : dès 190 ch et 41 500 €