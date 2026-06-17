Avec son Uncharted, Subaru continue son aventure dans l'électrique

5. Subaru Uncharted - L’évaluation dans la catégorie, 38 critères analysés et notés
Le Subaru Uncharted (à partir de 165 ch et 36 490 €) s’évalue dans la catégorie des SUV électriques moyens qui compte notamment :
- BYD Atto 3 Evo : dès 204 ch et 38 990 €
- Citroën e-C5 Aircross : dès 213 ch et 40 290 €
- Ford Explorer : dès 190 ch et 39 990 €
- Hyundai Kona : dès 156 ch et 36 850 €
- Leapmotor B10 : dès 218 ch et 29 990 €
- Peugeot E-3008 : dès 210 ch et 42 140 €
- Renault Scenic e-tech : dès 170 ch et 41 990 €
- Skoda Elroq : dès 204 ch et 37 930 €
- Toyota CH-R + : dès 165 ch et 36 990 €
- Volkswagen ID.4 : dès 190 ch et 41 500 €
|Subaru Uncharted 2026
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|13,6 /20
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