Toyota Bz4x

Est-ce enfin la bonne pour le Toyota bZ4X ?

Alexandre Bataille

6. La fiche technique du Toyota bZ4X

 

Est-ce enfin la bonne pour le Toyota bZ4X ?

 

Les chiffres clés

Toyota Bz4x (2) GRANDE AUTONOMIE LOUNGE 73.1 KWH
Généralités  
Finition LOUNGE
Date de commercialisation 24/09/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 36 mois
Dimensions  
Longueur 4,69 m
Largeur sans rétros 1,86 m
Hauteur 1,60 m
Empattement 2,85 m
Volume de coffre mini 452 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 095 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 5 CV
Couple 268 Nm
Puissance moteur 224 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 569 km
Capacité batterie 73,10 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 160 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.4 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
Toyota Bz4x

