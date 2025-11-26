3. Trois finitions en France
En France, le nouveau Toyota Bz4x est disponible en 3 finitions.
L’entrée de gamme baptisée « Design » est disponible à partir de 40 900 €. Elle est compatible avec les 3 motorisations et embarque comme principaux équipements de série les vitres arrière surteintées, les jantes en alliage 18”, la pompe à chaleur, la climatisation automatique bizone, l’instrumentation numérique de 7”, l’écran tactile de 14” avec navigation, 4 ports USB-C (avant/arrière), le double chargeur de smartphone à induction, le volant et les sièges avant chauffants, la caméra de recul (360° sur Grande Autonomie et Performance AWD), la reconnaissance des panneaux, le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de franchissement de ligne, la surveillance des angles morts, le détecteur de fatigue, les projecteurs LED adaptatifs, le hayon motorisé, le chargeur AC 11 kW
La finition « Lounge » disponible à partir de 48 900 € et uniquement avec les versions « Performance » et « Grande autonomie » ajoute le système audio JBL à 9 haut-parleurs, le pare-brise chauffant, les sièges avant électriques et ventilés, les sièges arrière chauffants, l’aide au changement de voie, le stationnement semi-autonome, le becquet de toit et le chargeur AC 22 kW.
La finition « Collection », disponible à partir de 51 900 € et également réservée aux versions « Performance » et « Grande autonomie » ajoute le toit panoramique et les jantes en alliage de 20”.
Equipements et options
Version : (2) GRANDE AUTONOMIE LOUNGE 73.1 KWH
Equipements de sécurité
ABS
Airbags frontaux et latéraux AV
Contrôle de la pression des pneus des roues
Contrôle de traction (TCS)
Equipements de confort
Direction assistée
Verrouillage centralisé
Climatisation automatique bizone
Système audio JBL Premium avec 9HP
Vitres AV électriques
Esthétique / Carrosserie
Sellerie mi-cuir avec renforts lateraux en cuir veritable
Peinture monotone
Jantes alliage 18"
Autres équipements
Système de contrôle de trajectoire (VSC)
Passage de roues noir laqué
Clé digitale
Boîte de vitesse avec fonction continu
Signature lumineuse avec bandeau LED
Tableau de bord au design épuré
Système Multimédia Smart Connect Plus de 14"
Eclairage d’ambiance intérieur personnalisable et interactif (64 couleurs)
Console centrale plus pratique
Double chargeur à induction
Chargeur AC de 22kW
Système de préconditionnement de la batterie
Options disponibles
-
Peinture métallisée Peinture métallisée:
650 €
-
Peinture Premium Peinture Premium:
1000 €
