Est-ce enfin la bonne pour le Toyota bZ4X ?

3. Trois finitions en France

 

Est-ce enfin la bonne pour le Toyota bZ4X ?

En France, le nouveau Toyota Bz4x est disponible en 3 finitions.

L’entrée de gamme baptisée « Design » est disponible à partir de 40 900 €. Elle est compatible avec les 3 motorisations et embarque comme principaux équipements de série les vitres arrière surteintées, les jantes en alliage 18”, la pompe à chaleur, la climatisation automatique bizone, l’instrumentation numérique de 7”, l’écran tactile de 14” avec navigation, 4 ports USB-C (avant/arrière), le double chargeur de smartphone à induction, le volant et les sièges avant chauffants, la caméra de recul (360° sur Grande Autonomie et Performance AWD), la reconnaissance des panneaux, le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de franchissement de ligne, la surveillance des angles morts, le détecteur de fatigue, les projecteurs LED adaptatifs, le hayon motorisé, le chargeur AC 11 kW

La finition « Lounge » disponible à partir de 48 900 € et uniquement avec les versions « Performance » et « Grande autonomie » ajoute le système audio JBL à 9 haut-parleurs, le pare-brise chauffant, les sièges avant électriques et ventilés, les sièges arrière chauffants, l’aide au changement de voie, le stationnement semi-autonome, le becquet de toit et le chargeur AC 22 kW.

La finition « Collection », disponible à partir de 51 900 € et également réservée aux versions « Performance » et « Grande autonomie » ajoute le toit panoramique et les jantes en alliage de 20”.

Equipements et options

Version : (2) GRANDE AUTONOMIE LOUNGE 73.1 KWH

Equipements de sécurité

  • ABS

  • Airbags frontaux et latéraux AV

  • Contrôle de la pression des pneus des roues

  • Contrôle de traction (TCS)

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Verrouillage centralisé

  • Climatisation automatique bizone

  • Système audio JBL Premium avec 9HP

  • Vitres AV électriques

Esthétique / Carrosserie

  • Sellerie mi-cuir avec renforts lateraux en cuir veritable

  • Peinture monotone

  • Jantes alliage 18&quot;

Autres équipements

  • Système de contrôle de trajectoire (VSC)

  • Passage de roues noir laqué

  • Clé digitale

  • Boîte de vitesse avec fonction continu

  • Signature lumineuse avec bandeau LED

  • Tableau de bord au design épuré

  • Système Multimédia Smart Connect Plus de 14&quot;

  • Eclairage d’ambiance intérieur personnalisable et interactif (64 couleurs)

  • Console centrale plus pratique

  • Double chargeur à induction

  • Chargeur AC de 22kW

  • Système de préconditionnement de la batterie

Options disponibles

  • Peinture métallisée Peinture métallisée

     : 

    650 €

  • Peinture Premium Peinture Premium

     : 

    1000 €

