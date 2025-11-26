En France, le nouveau Toyota Bz4x est disponible en 3 finitions.

L’entrée de gamme baptisée « Design » est disponible à partir de 40 900 €. Elle est compatible avec les 3 motorisations et embarque comme principaux équipements de série les vitres arrière surteintées, les jantes en alliage 18”, la pompe à chaleur, la climatisation automatique bizone, l’instrumentation numérique de 7”, l’écran tactile de 14” avec navigation, 4 ports USB-C (avant/arrière), le double chargeur de smartphone à induction, le volant et les sièges avant chauffants, la caméra de recul (360° sur Grande Autonomie et Performance AWD), la reconnaissance des panneaux, le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de franchissement de ligne, la surveillance des angles morts, le détecteur de fatigue, les projecteurs LED adaptatifs, le hayon motorisé, le chargeur AC 11 kW

La finition « Lounge » disponible à partir de 48 900 € et uniquement avec les versions « Performance » et « Grande autonomie » ajoute le système audio JBL à 9 haut-parleurs, le pare-brise chauffant, les sièges avant électriques et ventilés, les sièges arrière chauffants, l’aide au changement de voie, le stationnement semi-autonome, le becquet de toit et le chargeur AC 22 kW.

La finition « Collection », disponible à partir de 51 900 € et également réservée aux versions « Performance » et « Grande autonomie » ajoute le toit panoramique et les jantes en alliage de 20”.