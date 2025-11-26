Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Notre avis sur le bZ4X (2026)

 

Est-ce enfin la bonne pour le Toyota bZ4X ?

 

La concurrence : un secteur dominé par Tesla

Si Toyota a opéré d’importantes améliorations sans faire envoler la facture de son SUV, force est de constater que son modèle n’est pas le plus compétitif du segment. Son rapport prix/performances/autonomie se place en dessous des Tesla Model Y, Xpeng G6 et Skoda Enyaq.

A retenir : mieux mais pas suffisant

Toyota a corrigé, dans la mesure du possible, tous les défauts de jeunesse de son premier véhicule électrique : puissance en hausse, performances de recharge améliorées et autonomie accrue, le tout sans faire flamber la facture. Les prestations du bZ4X le placent dorénavant dans la moyenne du marché, mais encore loin des meilleurs élèves de sa catégorie.

Caradisiac a aimé

  • L’espace aux places arrière
  • Les améliorations dédiées à l’électrique (recharge, planificateur, etc.)
  • L’autonomie accrue


Caradisiac n’a pas aimé

  • La qualité perçue à bord décevante
  • Les bruits d’air important à haute vitesse
  • Le volume de coffre en dessous de la moyenne
  • Pas de frunk ni de boîte à gants
  • Le poids important

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
(2) GRANDE AUTONOMIE COLLECTION 73.1 KWH 0 (wltp) 51 900 €  €
(2) GRANDE AUTONOMIE DESIGN 73.1 KWH 0 (wltp) 44 900 €  €
(2) GRANDE AUTONOMIE DESIGN BUSINESS 73.1 KWH 0 (wltp) 44 900 €  €
(2) GRANDE AUTONOMIE LOUNGE 73.1 KWH 0 (wltp) 48 900 €  €
(2) PERFORMANCE AWD COLLECTION 73.1 KWH 0 (wltp) 54 400 €  €
(2) PERFORMANCE AWD DESIGN 73.1 KWH 0 (wltp) 47 400 €  €
(2) PERFORMANCE AWD LOUNGE 73.1 KWH 0 (wltp) 51 400 €  €
(2) STANDARD DESIGN 57.7 KWH 0 (wltp) 40 900 €  €
(2) STANDARD DESIGN BUSINESS 57.7 KWH 0 (wltp) 40 900 €  €
Sommaire

Mots clés :

Commentaires ()

En savoir plus sur : Toyota Bz4x

