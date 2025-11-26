La concurrence : un secteur dominé par Tesla

Si Toyota a opéré d’importantes améliorations sans faire envoler la facture de son SUV, force est de constater que son modèle n’est pas le plus compétitif du segment. Son rapport prix/performances/autonomie se place en dessous des Tesla Model Y, Xpeng G6 et Skoda Enyaq.

A retenir : mieux mais pas suffisant

Toyota a corrigé, dans la mesure du possible, tous les défauts de jeunesse de son premier véhicule électrique : puissance en hausse, performances de recharge améliorées et autonomie accrue, le tout sans faire flamber la facture. Les prestations du bZ4X le placent dorénavant dans la moyenne du marché, mais encore loin des meilleurs élèves de sa catégorie.

Caradisiac a aimé

L’espace aux places arrière

Les améliorations dédiées à l’électrique (recharge, planificateur, etc.)

L’autonomie accrue



Caradisiac n’a pas aimé

La qualité perçue à bord décevante

Les bruits d’air important à haute vitesse

Le volume de coffre en dessous de la moyenne

Pas de frunk ni de boîte à gants

Le poids important