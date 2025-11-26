Est-ce que ces améliorations profitent à l’efficience du BZ4X ? Le japonais n’en devient pas un chameau pour autant, mais c’est mieux. Nous avons observé une moyenne de 18,4 kWh/100 km, sur un parcours essentiellement composé de reliefs, qui ne reflète pas une utilisation classique. Dans notre cas, l’autonomie réelle de ce bZ4X Grande Autonomie" s’est située aux alentours des 400 km. Un prochain test dans des conditions plus classiques permettra d’établir une consommation moyenne plus réaliste.

Les performances, améliorées via l’augmentation de puissance, sont amplement suffisantes au quotidien, le conducteur n’est jamais à court de ressources avec des accélérations vives et des reprises vitaminées. Dépasser ne sera donc jamais un problème. Pratique, la version 4x4 dispose d’un mode tout-terrain. Vous n’en ferez pas un baroudeur mais sur la neige ou pour tracter (jusqu’à 1 500 kg), cela peut être un atout.

Le système de régénération réglable à 4 niveaux, via les palettes au volant, ne va pas jusqu’à l’arrêt total du véhicule (One Pedal), mais bonne nouvelle Toyota a introduit plusieurs fonctionnalités, jusqu’ici absentes, pour mieux accompagner ses clients dans l’expérience électrique.

On pense à l’intégration d’un planificateur d’itinéraires connecté prenant en compte le niveau de charge de la batterie, l’autonomie restante et la disponibilité des bornes. Ce n’est pas tout, Toyota a aussi ajouté un pré-conditionnement de la batterie afin de réduire les temps de charge, notamment en conditions hivernales. Il est possible de l’activer manuellement via l’écran central mais la disposition des menus n’est vraiment pas intuitive. Le temps d’attente pour passer de 10 à 80 % est ramené à 28 min. La puissance de recharge rapide reste plafonnée à 150 kW. C’est dans la moyenne du marché. Livré de série avec un chargeur embarqué de 11 kW (AC), amplement suffisant pour la recharge à domicile, le Japonais enrichit son offre d’un chargeur 22 kW (option ou finition haute).

Le châssis du SUV japonais se montre plaisant et facile à prendre en main. L’amortissement est bien calibré mais le SUV préfère être mené de façon douce puisque l’on ressent assez rapidement le poids de l’engin dans les virages. Le confort est de bonne tenue mais l’isolation phonique pourtant améliorée à l’occasion du restylage, ne parvient pas à faire oublier les bruits d’air importants dans l’habitacle sur voie rapide. Le freinage (régénératif) offre quant à lui du mordant et une sensation plutôt naturelle.

Toyota a aussi retravaillé l’assistance de la direction afin d’améliorer son ressenti et réduire l’angle nécessaire pour tourner. Il en résulte une direction agréable et plutôt précise avec une sensation qui s’apparente davantage à une assistance hydraulique qu’électrique. Dommage, le combiné d’instrumentation placé au-dessus de la jante de volant n’est pas adapté à toutes les morphologies. Les grands gabarits devront placer le volant bien trop bas (limite sur les genoux) pour voir les informations du combiné.