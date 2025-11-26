Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Toyota Bz4x

Essai

Est-ce enfin la bonne pour le Toyota bZ4X ?

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

0  

5. Le bZ4X (2026) évalué dans sa catégorie

 

Est-ce enfin la bonne pour le Toyota bZ4X ?

Le Toyota bZ4X Grande Autonomie, à partir de 44 900 € (non éligible au coup de pouce CEE) et 569 km d'autonomie est évalué dans la catégorie des SUV familiaux électriques qui comprend notamment :

Le Skoda Enyaq 85, à partir de 46 400 € (hors coup de pouce CEE) et 581 km 

La Tesla Model Y Grande Autonomie, à partir de 44 263 € (hors coup de pouce CEE) et 622 km

Le XPeng G6, à partir de 46 990 € (non éligible au coup de pouce CEE) et 525 km

Toyota bZ4x Grande Autonomie Lounge
Budget
  • 6.29
  • 6.29
  • 6.29
  • 6.29
  • 6.29
 
Pratique
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Rapport prix/équipements
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
 
Sur la route
  • 6.57
  • 6.57
  • 6.57
  • 6.57
  • 6.57
 
Sécurité
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
 
Autonomie
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Note globale : 13,2 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante

Photos (75)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Toyota Bz4x

Toyota Bz4x

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité