Le Toyota bZ4X Grande Autonomie, à partir de 44 900 € (non éligible au coup de pouce CEE) et 569 km d'autonomie est évalué dans la catégorie des SUV familiaux électriques qui comprend notamment :

Le Skoda Enyaq 85, à partir de 46 400 € (hors coup de pouce CEE) et 581 km

La Tesla Model Y Grande Autonomie, à partir de 44 263 € (hors coup de pouce CEE) et 622 km

Le XPeng G6, à partir de 46 990 € (non éligible au coup de pouce CEE) et 525 km