5. Le bZ4X (2026) évalué dans sa catégorie
Le Toyota bZ4X Grande Autonomie, à partir de 44 900 € (non éligible au coup de pouce CEE) et 569 km d'autonomie est évalué dans la catégorie des SUV familiaux électriques qui comprend notamment :
Le Skoda Enyaq 85, à partir de 46 400 € (hors coup de pouce CEE) et 581 km
La Tesla Model Y Grande Autonomie, à partir de 44 263 € (hors coup de pouce CEE) et 622 km
Le XPeng G6, à partir de 46 990 € (non éligible au coup de pouce CEE) et 525 km
|Toyota bZ4x Grande Autonomie Lounge
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|13,2 /20
