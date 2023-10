La gamme de l’Alpine A110 actuelle existe dans trois niveaux de sportivité : la version de base à 252 chevaux, la variante S (et GT) à 300 chevaux et la mouture « R » qui combine ce moteur de 300 chevaux à un châssis allégé et radicalisé. Mais la division sportive du groupe Renault n’en a pas fini avec cette A110 thermique qui doit être remplacée à la fin de la décennie par une sportive 100% électrique.

La future Alpine A110 extrême attaque fort sur la Nordschleife

Depuis quelques mois, le constructeur travaille en effet sur une A110 à la définition technique extrêmement radicale, dotée d’un kit aérodynamique différent et d’une mécanique poussée au maximum. On évoque une masse contenue à 1000 kg au maximum et une puissance maximale portée à plus de 350 chevaux. De quoi en faire sur le papier une vraie chasseuse de Porsche 911 GT3 RS grâce à un rapport poids-puissance à la pointe.

Déjà un très bon chrono ?

D’après les espions de CarSpyMedia qui ont filmé la voiture en vidéo sur la Nordschleife avec les pilotes Esteban Ocon et Laurent Hurgon, cette Alpine A110 extrême aurait été chronométrée en 7 minutes et 18 secondes sur l’Enfer vert à cette occasion. Le temps reste loin des meilleures supercars de la planète ou de la 911 GT3 RS actuelle (6 minutes et 49 secondes), mais la voiture en garde peut-être sous le coude sachant que sa mise au point est loin d’être terminée. Et qu’il ne s’agit visiblement pas là d’une session privée d’Alpine, l’auto partageant le circuit avec d’autres machines lors de cette journée de roulage.