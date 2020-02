La future Volkswagen Arteon Shooting Brake surprise sur la route

Le jeune passionné automobile j_semrau publie sur la toile et plus particulièrement sur le réseau social Instagram des photos indiscrètes de la future Volkswagen Arteon Shooting Brake. Le modèle immortalisé en Allemagne indique qu'une version européenne sera bel et bien produite.

Sur les clichés, le prototype de développement arbore sans surprise une robe noir métallisé permettant de légèrement gommer ses lignes définitives à l'aide de masques savamment apposés sur la carrosserie. Impossible néanmoins de cacher sa forme globale de déménageur avec un hayon imposant faisant partie d'une poupe redessinée. Côté technique, la Volkswagen Arteon Shooting Brake reprendra sans surprise les spécificités techniques de sa déclinaison trois volumes.

La Volkswagen Arteon coupé quatre portes embarque pour rappel des mécaniques essence et diesels aux puissances allant de 150 chevaux à 272 chevaux. La grille des tarifs du catalogue débute en France à 48 690 €. La déclinaison Shooting Brake proposera un prix d'attaque sans doute un peu plus élevé que celui de sa sœur à trois volumes.