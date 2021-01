La Kia Ceed hérite d'un nouveau moteur essence

Lancé dans un premier temps sur la Hyundai i30 restylée, le tout nouveau moteur essence quatre cylindres 1.5 T-GDI de 160 ch se démocratise rapidement au sein du groupe coréen. C'est en effet Kia qui en bénéficie avec la cousine, la Ceed.

La berline compacte remplace ainsi le 1.4 turbo de 140 ch par un 1.5 turbo de 160 ch qui ne change finalement pas grand chose en matière de performances, puisque toujours annoncé en 9,2 secondes au 0 à 100. Ce qui est tout juste correct dans la catégorie des compactes de ce niveau de puissance, il faut bien le dire. Le 1.4 n'avait par ailleurs jamais été un modèle de sobriété face à un TSI de Volkswagen. Gageons que ce nouveau bloc amène tout de même un peu plus de souplesse (le couple est légèrement supérieur à celui du 1.4), et des rejets plus faibles, même s'il n'y a aucune microhybridation.

Comme pour le 1.4, le 1.5 T-GDI est proposé sur la plupart des finitions, en boîte manuelle ou à double embrayage selon le niveau de finition. Le surcoût moyen par rapport au 1.4 est de 600 €.

Les prix de la Kia Ceed 1.5 T-GDI