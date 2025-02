La liste hallucinante des voitures les plus vendues d'Andorre

Comme Monaco ou le Luxembourg, Andorre est connu pour sa politique fiscale particulièrement clémente avec ses administrés. C’est aussi pourquoi on croise parfois de belles voitures immatriculées dans ce petit état souverain niché dans le massif des Pyrénées, comptant seulement 86 000 habitants.

Compte tenu de sa situation fiscale, il paraîtrait logique d’y voir une concentration importante de voitures de luxe. Et les chiffres de vente de l’année 2024, publiés notamment par le spécialiste Car Industry Analysis, le confirment : là-bas, c’est la Porsche 911 qui s’est le mieux vendu chez les véhicules neufs en 2024 avec 83 exemplaires soit une belle hausse de 41% par rapport à l’année précédente ! Et elle y devance un modèle encore plus surprenant : la Toyota GR Yaris. Pas la citadine japonaise hybride, non, sa version ultra-sportive de 280 chevaux équipée d’une transmission intégrale. Avec 47 exemplaires écoulés, ses ventes ont augmenté de 135% et lui permettent de devancer le Porsche Cayenne, le Macan, le Cupra Formentor mais aussi le Seat Arona, la Hyundai i20, le Mini Countryman, le Hyundai Tucson et la Suzuki Ignis.

Un rapport avec le malus français ?

Dans le cas d’autos comme la Suzuki Ignis ou le Hyundai Tucson, il semble bien s’agir de voitures « normales » de monsieur tout le monde. Dans celui de sportives aussi chères et exclusives que la Porsche 911, en revanche, on se demande quand même si ces chiffres ne s’expliquent pas par les services proposés par certaines sociétés locales aux Français, permettant d’y faire immatriculer ces autos en évitant de payer le malus français via des combines administratives illégales pour ceux qui roulent toute l’année en France. Surtout pour la Toyota GR Yaris, un modèle devenu littéralement invendable en France puisque désormais taxé de 70 000€ de malus écologique alors qu’elle ne coûte « que » 46 300€ en prix de base.

Quand on pense à la TVA non perçue par l’administration française à cause de ces voitures qui ne se vendent plus chez nous à cause du malus, on se demande vraiment si cet effet dissuasif a vraiment un intérêt d’autant plus que les véhicules concernés bénéficient tous d’une vignette Crit’Air 1 et ne représentent que de faibles volumes dans l’absolu. Bien sûr, on ne voudrait pas insinuer à tort que les Andorrans n’achètent pas des GR Yaris pour le simple plaisir de profiter de cette machine sensationnelle sur leurs jolies routes…