La Mini Clubman fait ses adieux

1 969, voici le nombre d’exemplaires de cette série limitée. Un chiffre qui n’est pas un hasard puisque la première Clubman de l’histoire est sortie… en 1969. L’idée, à l’époque, était d’offrir un volume de chargement intéressant dans un gabarit minimal.

Depuis cette fin des années 70, les choses ont évolué. La Mini Clubman n’a plus du tout le même gabarit, mais un élément a perduré. Il s’agit des deux portes battantes afin d’accéder au coffre. La deuxième génération, apparue en 2007, allait plus loin en proposant le même type d’ouverture pour accéder aux places arrière.

Mais revenons à nos moutons. Cette Final Edition annonce la fin de ce type de carrosserie chez Mini. En effet, le plan produit des futurs modèles est assez limpide : Countryman dans le courant de cette année (code U25), puis Mini « Hatch » et Aceman début 2024. La carrosserie break Clubman n’aura pas de descendance, en tout cas pas à moyen terme. Il lui est difficile de trouver sa place face à une Coutryman au gabarit similaire, et surtout au look davantage typé SUV, nettement plus en vogue.

Basée sur la version sportive Cooper S, forte de 178 ch, cette série met l’accent sur l’aspect chic et se distingue notamment par ses éléments cuivrés comme sur les jantes (de 18 pouces), la calandre ou encore le bas des portières. Le lettrage « Final Edition » s’invite sur la porte de coffre et des logos spécifiques reprenant la date de la première Clubman sont disposés sur les montants C.

Seulement 123 pour la France

L’intérieur n’est pas en reste non plus avec des seuils de porte « Final Edition », le volant en cuir Nappa, les sièges avant sport également en cuir. Une barrette de couleur cuivrée court le long de la planche de bord et l’inscription « 1 of 1969 » est inscrit face au passager.

Cette Mini Clubman se paie au prix fort, puisqu’elle est affichée 46 400 €. Cependant, elle n’est pas plus chère que la version haut de gamme Untold Plus dont elle dépend. Enfin, si elle est produite à 1 969 exemplaires, seuls 123 sont destinés au marché français.