La Mitsuoka Himiko transforme une Mazda MX-5 ND en Morgan Aero 8

La Mazda MX-5 ND incarne une automobile au design plutôt réussi, au comportement routier ludique avec son architecture de propulsion à moteur avant et au nom iconique avec des générations toutes plus marquantes les unes que les autres. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, le tuner japonais Matsuoka propose la Himiko. Il s'agit comme de coutume d'un cabriolet deux places au look particulièrement rétro.

Avec la Himiko, Matsuoka ne se contente pas de gonfler les ailes et remplacer les boucliers d'une voiture de grande série. L'entreprise nippone recarosse en effet totalement le véhicule au point de le rendre méconnaissable. L'inspiration est clairement puisée outre-Manche avec un design semblable à celui d'une Morgan Aero 8. Afin, d'atteindre cet objectif, Matsuoka va assez loin avec un empattement significativement rallongé tout comme la largeur qui gagne plusieurs centimètres. La voiture mesure désormais 4,57 mètres contre 3,91 mètres pour la Mazda MX-5 de quatrième génération. L'habitacle manifeste quant à lui clairement son origine. Tout est identique à l'exception d'une sellerie cuir haut de gamme et un logo spécifique sur le volant trois branches.

Petit moteur et boîte automatique

Les amateurs de Morgan savourent chaque kilomètre en laissant couler la sonorité crémeuse (chantilly maison, pas industrielle) du V8 cheveux au vent. Matsuoka pense sans doute que ses clients signeront pour un véhicule de promenade aussi en ne proposant la Himiko 2024 qu'avec le petit moteur de la MX-5 ND: le 1,5l de 132 chevaux. Et dans l'optique de rendre l'expérience encore plus douce, seule la boîte automatique transmet la puissance aux roues arrière. Le seul chiffre exceptionnel que Mitsuoka se permet de donner pour sa Himiko concerne son tarif. Il faudra en effet débourser l'équivalent de 45 000 euros afin d'acquérir un exemplaire.