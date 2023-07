La Nissan Micra thermique, c'est fini !

Alors que la Ford Fiesta vient de s’éteindre dans l’indifférence la plus totale, on apprend la disparition d’un autre grand nom de l’automobile européenne. La Nissan Micra, cette citadine apparue en 1982 et devenue incontournable chez nous dans sa génération K11 (1992) et surtout K12 (2002), n’est plus produite à l’usine de Flins. Il reste des exemplaires disponibles en stock mais il n’est plus possible d’en commander une via le configurateur de la marque.

C’est donc la fin de la Micra dans ses versions thermiques, elle qui était un peu tombée en désuétude chez nous depuis deux générations après des modèles à succès salués pour leur audace stylistique. Optimisée pour le marché européen, le modèle sortant n’a jamais réussi à se porter à la hauteur de références comme la Renault Clio ou la Peugeot 208.

Retour en électrique

Le nom de Micra n’est pas mort pour autant : la prochaine Micra de sixième génération arrivera d’ici 2026 au plus tard et reprendra le châssis et les motorisations de la future Renault 5 électrique. Elle affrontera la future Volkswagen ID.2, la Citroën ë-C3 et probablement d’autres citadines électriques qui arriveront d’ici là.