La nouvelle alliance entre Renault et Nissan arrive

Il y a quelques jours, la formation de la nouvelle division Horse de Renault est devenue réalité. Via cette structure inédite, la marque au losange participe à la nouvelle coentreprise formée à parts égales avec le groupe Chinois Geely pour assurer toute l’activité mondiale du développement, de la production et de la vente des groupes motopropulseurs thermiques et hybrides des deux entités dans le monde. Mais il reste à Renault la finalisation d’autres dossiers au moins aussi importants : celui de la division Ampère, rassemblant toutes ses activités liées au développement des voitures électriques. Et par extension, définir les nouvelles conditions de l’alliance avec son partenaire historique Nissan après de longues années de conflit.

Rien n’allait plus entre les deux membres de l’Alliance depuis l’arrestation de Carlos Ghosn et son évasion rocambolesque à la fin de la dernière décennie. Nissan ne voulait plus de la surveillance de Renault, en position de force depuis que le constructeur français possède plus de 43% des parts de la marque japonaise. Depuis des mois, les deux grands noms de l’automobile négocient pour fixer de nouvelles règles dans leur alliance stratégique. Aux dernières nouvelles, Renault prévoirait de réduire sa participation dans Nissan à la hauteur de 15%. De son côté, Nissan prendrait également une participation de 15% dans Renault pour équilibrer leurs relations.

Nissan toujours réticent ?

Soucieux de protéger sa propriété intellectuelle dans un contexte où Renault travaille désormais avec Geely sur les activités thermiques du groupe, Nissan rechignerait encore à collaborer avec Renault dans les proportions souhaitées par les Français. En février dernier, il avait été annoncé que Nissan pourrait prendre jusqu’à 15% des parts d’Ampère, la nouvelle structure dédiée aux véhicules à zéro émissions. D’après les journalistes de Reuters, les Japonais voudraient finalement monter à moins de 10% du capital de la nouvelle entité des voitures électriques de Renault. Mais toujours d’après les journalistes de Reuters, les deux groupes automobiles se prépareraient à annoncer les termes de leur nouvelle alliance « dans les jours à venir ». Une fois l’accord enfin trouvé, Renault pourra finalement avancer sur le dossier Ampère et organiser comme prévu son entrée en bourse d’ici la fin de l’année 2023. Le nouvel accord entre Renault et Nissan prévoirait d’ailleurs une participation de Mitsubishi dans cette structure, notamment via un investissement dans la société Qualcomm qui fournira les puces électroniques des futures voitures électriques mises au point par Ampère.

Renault et Nissan vont-ils enfin convoler à nouveau après une grosse décennie de querelles incessantes ? Il y a encore quelques jours, le constructeur japonais a viré son directeur des opérations Ashwani Gupta sur fond de conflit entre les deux marques et dans le cadre de ces négociations. Il faudra peut-être un peu de temps avant de retrouver une entente digne des grandes heures de l'Alliance au début du siècle !