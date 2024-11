La nouvelle Dacia Spring Cargo est une exception anglaise

Disponible depuis le début de l’année à partir de 18 900€ avec son moteur de 65 chevaux et ses batteries de 26,8 kWh autorisant officiellement une autonomie maximale de 228 kilomètres, la Dacia Spring restylée se vend beaucoup moins que les années précédentes chez nous. Logique, car elle n’a plus droit au bonus écologique français à cause de sa fabrication chinoise et doit désormais affronter des concurrentes électriques de meilleure qualité.

De l’autre côté de la Manche, cette Dacia Spring restylée reçoit une inédite version Cargo. Comme son nom l’indique, elle privilégie le volume de coffre maximal en supprimant la banquette arrière au profit d’un bel espace de chargement de 1 085 litres. Elle supporte aussi 370 kg de charge.

Pas pour nous

Proposée à partir de 14 995 livres sterling au Royaume-Uni (soit près de 18 000€ tout de même), cette Spring Cargo bénéfice tout de même d’un bon niveau d’équipement de série avec l’écran tactile central compatible Apple Carplay & Android Auto ou la caméra de recul.

Pour l’instant cette nouvelle Spring réservée aux professionnels n’est pas commercialisée chez nous, même si la Spring a bien offert une variante Cargo jusqu’en 2023 sur le marché français.