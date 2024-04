Voilà à quoi ressemble la Dacia Spring électrique (2024) à 18 900€

On connaît désormais le prix de la Dacia Spring restylée, démarrant à 18 900€ au lieu de 18 400€ pour le précédent modèle. Cette hausse de prix correspond à une amélioration de sa présentation (à l’extérieur comme à l’intérieur), mais aussi à l’adaptation aux normes GSR2 et à l’adoption du moteur de 65 chevaux dès la version de base (au lieu du bloc de 45 chevaux).

Désormais disponible à la commande et au configurateur, cette Dacia Spring gagne un peu en allure par rapport à la précédente mouture. Son petit ravalement de façade lui fait du bien et elle paraît un peu moins bas de gamme que le modèle commercialisé chez nous depuis 2020. A l’intérieur, en revanche, il n’y a aucun écran tactile central sur l’entrée de gamme alors qu’il figurait bien dans la liste des équipements de la finition Expression précédemment. Il y a en revanche un combiné d’instrumentation numérique plus flatteur et une planche de bord quand même moins moche à regarder qu’avant.

Le haut de gamme sous les 20 000€

Rappelons que dans sa finition Extreme haut de gamme (équipée du même écran tactile central que le Duster), la Spring restylée coûte 19 900€. Les tarifs sont plus doux que ceux de l’ancienne Spring mais il ne faut pas oublier qu’elle n’a plus droit au bonus écologique contrairement à la Citroën ë-C3 proposée à partir de 19 300€ bonus déduit. La Spring reste-t-elle intéressante à ce prix ? Oui pour sa présentation mais non pour son habitabilité et ses prestations dynamiques, probablement. On pourra vous confirmer ou vous infirmer cela d’ici quelques jours à l’occasion de notre premier essai presse de la bête.