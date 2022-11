La nouvelle Toyota Prius se lâche déjà au Japon

La cinquième génération de la Toyota Prius a été officiellement dévoilée à l'occasion du salon de Los Angeles 2022. Il s'agit toujours d'une berline compacte à la vocation familiale et plutôt tranquille, même si sa mécanique progresse beaucoup en puissance avec 223 chevaux dans sa version hybride rechargeable (la seule qui sera commercialisée sur notre marché européen).

Mais au Japon où les kits carrosserie agressifs totalement décorrélés des performances font un peu partie de la culture automobile, cette nouvelle Toyota Prius s'équipe déjà de pièces plus radicales signées TRD (Toyota Racing Development). Virtuelles pour le moment, ces pièces badgées « Gazoo Racing » permettront aux boucliers avant et arrière de gagner en « sportivité » avec un design plus radical, non assorti de modifications mécaniques.

Une finition GR Sport ?

Il y a peu de chances que ces pièces Gazoo Racing ne sortent du Japon pour équiper la Prius sur d'autres marchés. Mais avec la multiplication des versions « GR Sport » dans la gamme européenne de Toyota (Yaris, Yaris Cross, C-HR...), pourrait-on imaginer une variante de ce genre pour notre Prius avec un style un peu plus agressif et une suspension à peine raffermie ?