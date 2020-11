Toyota C-HR : une nouvelle finition GR Sport

La finition "pseudo-sportive" est à la mode et appréciée de la clientèle. Chez Toyota, c'est GR Sport. Après l'ancienne Yaris et l'actuelle Corolla, c'est au tour du C-HR d'en profiter. La personnalisation est toutefois minime !

Le plus visible, ce sont les nouvelles jantes 19 pouces bicolores. Les habitués remarqueront aussi les inserts décoratifs latéraux peints en Piano Black. À l'avant, le bas de la bouche est également en noir. Les logos et les phares adoptent un fond foncé. À l'arrière, les inserts chromés dans le pare-chocs sont spécifiques. La carrosserie bicolore, avec pavillon noir, sera en série. Parmi les teintes proposées sur le reste de l'auto, un inédit gris.

À bord, on a des sièges cuir et alcantara, avec logo GR. On retrouve ce logo sur le bouton de démarrage, les seuils des portes, le volant. Ce dernier est habillé de cuir perforé avec des surpiqûres rouges, des surpiqûres aussi visibles sur le levier de vitesses.

Toyota indique avoir revu les réglages de la direction et des suspensions. Le C-HR GR Sport va aussi profiter de pneus spécifiques, des Continental Premium Contact 6 (225/45), avec une meilleure adhérence. En revanche, pas d'augmentation de la puissance. Le C-HR avait toutefois musclé son offre mécanique fin 2019, avec l'arrivée de l'hybride 2.0 de 184 ch en plus du 1.8 de 122 ch. Le GR Sport sera en vente début 2021.

Toyota annonce par ailleurs l'arrivée d'une nouvelle finition chic, la C-HIC, avec une nouvelle couleur bronze et des jantes 10 branches.